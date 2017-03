Hàng trăm người đá gà vườn bị ‘hốt’

Khi công an ập vào, hàng trăm người bỏ chạy tán loạn. Do lực lượng mỏng, công an chỉ bắt được 11 con bạc, thu giữ 15 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Theo một công an huyện Long Hồ, trường gà tồn tại từ trước tết Nguyên đán, được tổ chức cẩn thận. Công an đã lên kế hoạch mật phục từ đêm hôm trước mới bắt được.