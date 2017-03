Hàng trăm người dân truy bắt hai tên cướp táo tợn

Chiều ngày 25/12/2011, đại tá Trần Sơn - Phó trưởng CQCSĐT CA Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, đã ký lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Long, Nguyễn Văn Dũng đều trú xã Quỳnh Giang về tội “cướp giật tài sản”.

Hai tên cướp tại CA huyện Quỳnh Lưu.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, trước đó vào lúc 12 giờ trưa ngày 22/12/2011, Đặng Văn Long (SN 1981) dùng xe máy biển số 37X7 - 8197 chở Nguyễn Văn Dũng (SN 1976) lên nhà cô ruột Nguyễn Thị Nga, ở xóm 6 xã Tân Sơn để ăn giỗ. Trên đường về, hai tên Long và Dũng thấy chị Nguyễn Thị Yên (SN 1971) xóm 7A, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, đang chăn trâu ven đường có đeo một đôi hoa tai bằng vàng liền bàn nhau đánh xe trở lại vờ hỏi thăm đường đến nhà người quen. Khi chị Yên chưa kịp trả lời, tên Dũng ngồi sau đã giật bông tai bên trái làm chị đứt cả tai rồi cả hai rồ ga bỏ chạy.

Chị Yên vội điện báo quần chúng nhân dân cùng cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ và đuổi hai tên cướp. Nhận được tin báo, CA huyện Quỳnh Lưu nhận định địa bàn hai tên cướp có thể đang có mặt là xã Quỳnh Thắng và Quỳnh Tân. Ngay lập tức đại tá Trần Sơn yêu cầu công an xã Quỳnh Thắng và Quỳnh Tân lệnh các tổ công tác cơ động kết hợp hành động.

Đúng như dự đoán, khi 2 tên cướp chạy qua xã Quỳnh Thắng, nhiều người dân cùng CA xã phóng xe đuổi theo. Cùng lúc đó, hàng trăm người dân xã Quỳnh Tân cũng đón lõng trên các ngả đường qua xã mình. Bị truy đuổi, hai tên cướp bí đường cứ thế điều khiển xe máy lao thẳng vào những người đứng chặn. Sau nhiều km đường rượt đuổi, đến khu vực chợ Quỳnh Tân, bọn chúng phi xe vào người dân hòng tẩu thoát, làm 3 người bị thương.

Anh Nguyễn Đình An ra chặn xe bắt cướp bị bọn chúng phi xe đâm bị thương trên mặt.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi bỏ chạy gần 100m, hai tên cướp tiếp tục lao thẳng xe vào anh Nguyễn Đình An (SN 1980 ở xóm 5, xã Quỳnh Tân). Mặc dù bị thương nặng, anh An vẫn vùng dậy lao theo túm được áo tên ngồi phía sau ngã xuống đường. Tên còn lại tiếp tục phi xe ra hướng quốc lộ 1A qua địa bàn xã Quỳnh Xuân nhưng đã bị nhân dân tại đây vây bắt. Lúc này, hàng trăm người dân xông đến trút giận lên đầu 2 tên cướp. Rất may, lực lượng CA đến kịp thời và đưa hai đối tượng về cơ quan điều tra. Trong lúc bị bắt, tên Dũng đã vứt chiếc bông tai xuống vệ đường. Ngay sau đó, công an triển khai lực lượng đến hiện trường tìm được tài sản trả lại người bị hại.

Được biết anh Nguyễn Đình An bị gãy 2 răng, rách môi trên dài 3cm, khâu 5 mũi, rách má 12cm khâu 9 mũi, hiện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu.

Theo Nguyễn Đình (Dân trí)