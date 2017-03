Hàng trăm người dân vây bắt, đốt xe hai đối tượng trộm chó

Hai thanh niên ăn trộm chó bị người dân vây đánh trọng thương. Ảnh: VIẾT LONG

Theo trung tá Lào, mặc dù người dân rất bức xúc về hành vi của hai thanh niên trên, nhưng do tài sản trộm cắp của hai thanh niên nhỏ (hai con chó) nên không khởi tố hình sự.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 sáng 8-8, người dân thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) phát hiện Nguyễn Thiện Thành (30 tuổi, ngụ phường Phú Hiệp, TP Huế) và Lê Văn Trọng (30 tuổi, ngụ xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) bắt trộm chó của một hộ dân trong thôn.

Lập tức, hàng trăm người dân trong thôn truy hô và ùa vào bắt giữ Thành và Trọng đưa vào một ngôi trường. Tại đây, hàng loạt người dân xông vào đánh hội đồng Thành và Trọng khiến hai thanh niên này bị nhiều vết thương trên người. Sau đó, những người dân quá khích đã phóng hỏa chiếc xe máy hiệu Sirius, 75K1-113.94 của hai thanh niên trên.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng công an huyện Phú Vang đã đến tuyên truyền, vận động, người dân thôn Xuân Ổ bình tĩnh và bàn giao Thành và Trọng cho cơ quan công an xử lý. Sau khoảng 15 phút, hai thanh niên trên được giải cứu đưa về trụ sở công an huyện.

VIẾT LONG