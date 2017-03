Hàng trăm người đập phá trụ sở, đánh chủ tịch xã

Bao vây trụ sở xã đánh người thi hành công vụ

Sự việc diễn ra vào khoảng 14 giờ ngày 14-8 kéo dài cho đến 4 giờ sáng ngày 15-8, khi người nhà đối tượng Đặng Văn Công (SN 1985), trú tại xóm Tràng Sơn, xã Yên Lộc kéo đến trụ sở UBND xã Yên Lộc yêu cầu chính quyền địa phương thả người. Sau đó, hàng trăm đối tượng quá khích khác cũng kéo đến bao vây trụ sở UBND xã Yên Lộc gây rối. Các đối tượng la ó, dùng gạch đá, ném vỡ toàn bộ hệ thống cửa kính trụ sở ủy ban xã.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc với Đảng ủy, UBND huyện Can Lộc xin ý kiến chỉ đạo. Ngay trong chiều ngày 14-8, lực lượng Công an huyện Can Lộc, lãnh đạo các ban, ngành cũng có mặt tại trụ sở UBND xã Yên Lộc để giải thích cho người nhà hiểu rõ sự việc, đồng thời yêu cầu gia đình Đặng Văn Công cũng như người dân giải tán về nhà, không gây rối làm mất ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, không những không thực hiện mà một số đối tượng quá khích vẫn tiếp tục la hét đòi chính quyền địa phương thả người…

Phòng làm việc của UBND xã Yên Lộc bị các đối tượng quá khích đập phá

Đến 19 giờ cùng ngày, sự việc càng nên nghiêm trọng hơn khi các đối tượng quá kích cắt điện chiếu sáng trong trụ sở ủy ban xã, đồng thời kéo thêm người đến bao vây, dùng gạch đá ném, đập phá trụ sở. Các đối tượng này còn dùng gậy gộc tấn công lực lượng an ninh bảo vệ ANTT sau đó lao vào đánh trọng thương ông Nguyễn Huy Quế - Chủ tịch UBND xã, ông Dương Chí Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã, khiến cả hai ông phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Hai cán bộ huyện là anh Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Can Lộc, Phan Văn Cường - Trưởng phòng NN&PTNT huyện cũng bị chúng bao vây, đánh trọng thương. Ông Trần Văn Sơn - Trưởng Công an huyện và ông Phạm Tài - Phó Trưởng Công an huyện cùng 4 chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ cũng bị các đối tượng quá khích đánh trọng thương…

Cần trừng trị nghiêm khắc những đối tượng quá khích

Thượng tá Đào Xuân Trình - Phó Trưởng Công an Can Lộc cho biết, nguyên nhân các đối tượng bao vây trụ sở UBND xã đánh người thi hành công vụ trên bắt nguồn từ việc đối tượng Đăng Văn Công (SN 1985), trú tại xóm Tràng Sơn, xã Yên Lộc bị Công an huyện khởi tố, bắt tạm giam vào chiều ngày 14-8.

Trước đó, ngày 29-6, ông Dương Chí Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lộc nhận được tin báo có một số đối tượng đưa máy đào, múc đất tại khu vực sân bóng cũ thuộc địa phận xã Yên Lộc quản lý. Ông Thanh cùng đoàn cán bộ xã xuống kiểm tra và yêu cầu dừng ngay việc đào đất trái phép trên hiện trường.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra có mặt để ngăn chặn hành vi đào đất trái phép thì hai đối tượng là Đặng Văn Công và Đặng Văn Định (anh trai Công) liên tục chửi bới, ngăn cản đoàn làm việc. Không dừng lại ở đó hai đối tượng này còn dùng đất đá, gậy gộc tấn công lại đoàn kiểm tra và tiếp tục cho máy tiếp tục đào, xúc đất.

Trước sự hung hãn, đe dọa của hai anh em Công, Định, đoàn kiểm tra quay về trụ sở báo cáo lại sự việc với Chủ tịch UBND xã. Lúc này, ông Quế bố trí thêm lực lượng cùng trực tiếp xuống hiện trường thì thấy anh em Công, Định vẫn tiếp tục chỉ đạo cho máy đào xúc đất tại sân bóng cũ thuộc địa phận xã quản lý. Ông Quế cùng đoàn kiểm tra đã yêu cầu hai anh em Định, Công dừng việc đào múc đất trái phép lại nhưng hai đối tượng này không chấp hành mà còn tiếp tục dùng đất đá, gậy gộc tấn công lại lực lượng chức năng…

Việc triệu tập đối tượng không có kết quả, lãnh đạo chính quyền địa phương xác định hai đối tượng này vi phạm pháp luật có ý thức, chống người thi hành công vụ cần tạm bắt bị can để điều tra làm rõ nên chính quyền UBND xã đã báo cáo sự việc với lãnh đạo UBND huyện và yêu cầu Công an Can Lộc vào cuộc.

Ngày 14-8, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Công, đồng thời ra lệnh bắt bị can Đặng Văn Công về tội chống người thi hành công vụ. Lúc 14 ngày 14-8, đối tượng Đặng Văn Công được chuyển về trại tạm giam Công an tỉnh.

Buổi chiều cùng ngày, mẹ Đặng Văn Công cùng người nhà kéo lên trụ sở UBND xã Yên Lộc la ó, đòi thả người. Đêm 14-8, nhiều đối tượng quá khích khách tập trung tại UBND xã để gây rối ANTT, đập phá trụ sở UBND xã, đánh trọng thương nhiều cán bộ đang thực thi nhiệm vụ.

Hiện, sự việc đang được lãnh đạo, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Được biết, hiện ông Nguyễn Huy Quế - Chủ tịch UBND xã Yên Lộc và ông Dương Chí Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã đang phải cấp cứu tại BVĐK Hà Tĩnh trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Ông Trần Văn Sơn - Trưởng Công an Can Lộc bị thương nặng đang điều trị và theo dõi vết thương do bị đánh ở mặt, đầu, lưng…