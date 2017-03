Hàng trăm người ký đơn nhận tội đánh chết trộm chó

Trộm chó bị người dân đốt xe ở Nghệ An - Ảnh: Hoàng Trang



Nhiều vụ trộm chó bị đánh chết



Vụ trộm chó bị đánh chết tại Bắc Giang không phải là cá biệt, trong vòng 3 năm trở lại đây đã có ít nhất 10 trường hợp tương tự. Gần đây nhất, ngày 28.8 tại H.Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, hai nghi can trộm chó cũng bị dân làng vây đánh khiến 1 người tử vong. Trước đó, vào tháng 6.2013, người dân ở xã Tân Thành, H.Yên Thành tỉnh Nghệ An cũng đã vây đánh 2 người trộm chó khiến một người chết và 1 người bị thương. Khi lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu người dân còn vây kín, không cho đi. Cũng tại Nghệ An vào tháng 6.2012, một thanh niên trộm chó ở xã Ngọc Sơn (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị người dân phát hiện đánh chết và đốt cháy xe máy. Tháng 8.2010, 2 thanh niên trộm chó ở xã Gio Thành, H.Gio Linh, Quảng Trị bị người dân phát hiện đánh chết tại chỗ...

Theo Thái Sơn (TNO)



Chiều 27.8, nghi hai người đàn ông đi bắt trộm chó ở xã Danh Thắng, H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hàng trăm người dân trong xã tham gia đuổi đánh. Đến 18 giờ cùng ngày, công an xã nhận tin đến hiện trường thì một người đàn ông đã tử vong, một người bị thương nặng. Tại hiện trường, công an phát hiện một xe máy mang nhãn hiệu Yamaha, một con chó nặng hơn 10 kg và một bộ kích điện.Dù Công an xã Danh Thắng ngay sau đó tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu nhưng người này cũng đã tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương. Danh tính hai nạn nhân được xác định là Đặng Văn Thịnh (41 tuổi, ngụ trong xã Danh Thắng) và Đặng Bá Đông (37 tuổi, ngụ ở xã Xuân Cẩm, H.Hiệp Hòa).Đến đầu tháng 9, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố 7 người dân trong xã Danh Thắng về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng cho tại ngoại. Ngay sau đó, hàng trăm người ở xã Danh Thắng đã ký đơn… xin nhận tội. Có thông tin cho rằng khoảng 800 hộ dân ký vào đơn.Trao đổi với PV chiều qua, ông Tống Ngọc Long, Trưởng công an H.Hiệp Hòa, cho hay do vụ việc phức tạp nên đã bàn giao cho lực lượng phòng chống tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý, công an huyện chỉ làm nhiệm vụ phối hợp.Về việc nhiều người dân ký đơn xin nhận tội, ông Long xác nhận là có song “không tới 800 hộ dân như đồn đại”. Tuy nhiên, ông Long cũng không biết có bao nhiêu đơn bởi người dân gửi tới nhiều cơ quan trong tỉnh. Một cán bộ ở xã Danh Thắng (đề nghị không nêu tên) cho biết thêm số người ký vào đơn lên tới hàng trăm; ngoài việc nhận tội, một số đơn còn cho rằng việc khởi tố 7 bị can là chưa chuẩn xác vì “khi tham gia đuổi đánh trộm có tới hàng trăm người”.Về quan điểm xử lý vụ việc, ông Long cho rằng cơ quan công an sẽ điều tra nghiêm túc, xử lý đúng người đúng tội. “Việc một số người dân làm đơn chúng tôi cho rằng là họ hiểu chưa đúng. Cơ quan công an hiện đang tổ chức điều tra, chưa có kết luận cuối cùng. Để đi đến khởi tố điều tra, kết luận là một quá trình và phải căn cứ vào nhân chứng, vật chứng”, ông Long nói.Đối với đơn xin “thú tội” của người dân, ông Long cho biết nếu đến công an huyện thì sẽ tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình, quy định. “Trước mắt chúng tôi phải tuyên truyền giải thích ai vi phạm phải chịu trách nhiệm, trong vụ này có cả lỗi của nạn nhân nhưng việc đánh chết người lại là việc khác. Hướng giải quyết của chúng tôi là phải thấu tình đạt lý nhưng không thể bỏ qua cho sai phạm”, ông Long nói.Ông Long cũng cho rằng, đằng sau vụ việc này còn nhiều điều phải suy nghĩ: “Về quy định luật pháp, nói lỗ hổng thì không phải nhưng tôi cho rằng đang có những bất cập. Đối với hành vi trộm cắp tài sản, tang vật phải từ 2 triệu đồng trở lên mới xử lý được, trong khi đó đối với hành vi trộm chó, trị giá tang vật chỉ mấy trăm ngàn chỉ xử lý hành chính. Đó cũng là nguyên nhân khiến kẻ trộm hoành hành, người dân bức xúc. Trộm cắp thì người dân vốn đã ghét, còn trộm chó thì người ta càng ghét hơn. Bởi đối với nhiều gia đình chó là vật nuôi gắn bó nhiều năm, không chỉ là vài trăm ngàn đồng”, ông Long nói.Nhìn nhận về góc độ pháp lý, luật sư Phạm Văn Phất (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng đây là một vụ việc sẽ khiến cơ quan tố tụng đau đầu trong việc xử lý. Các nạn nhân chết bởi hàng trăm người chứ không chỉ do một vài cá nhân, vì có người đi qua đấm một cái hay đạp một cái. Trừ trường hợp có bằng chứng xác định được có người sử dụng hung khí đánh vào đâu đó trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân”, luật sư Phất phân tích.Cũng theo ông Phất, trong trường hợp có hàng trăm người làm đơn xin nhận tội thì cơ quan tố tụng cũng rất khó xử bởi không thể nói là người ta động vào gây nên chết người. Điều quan trọng là cơ quan tố tụng phải tìm ra đủ bằng chứng để xác định người có tội. “Luật quy định rất rõ, ai là người có lỗi gây hậu quả thì người đó phải chịu trách nhiệm nhưng ở đây việc chứng minh gần như bất khả thi”, ông Phất nói.