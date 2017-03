Hàng trăm người truy đuổi tên cướp qua nhiều cây số

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 1/9, chị Trần Thị Lan (47 tuổi) trú tại xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ) chạy xe máy chở hàng đi chợ thì bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát, giật túi xách đeo bên người. Túi bị đứt dây nhưng chị Lan kịp giằng lại.

Nghe chị Lan hô cướp, tổ công an xã Tân Phú đi tuần gần đó liền tiếp cận hiện trường. Lúc này nghi phạm tăng ga bỏ chạy trên đường liên xã. Công an địa phương gọi điện thông báo cho công an huyện Tân Kỳ và các xã trong vùng chốt chặn các ngả đường.

Bị công an và người dân truy đuổi, nghi phạm phóng qua cầu treo Đò Rô nối liền xã Nghĩa Đồng và Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ) nhằm hướng ra đường Hồ Chí Minh.

Cầu treo Đò Rô nơi nghi phạm chạy xe máy qua hòng hướng ra đường Hồ Chí Minh. Ảnh:Phương Linh

Khi cách đường mòn Hồ Chí Minh chừng 200m, nghi phạm bỏ lại xe máy rồi chạy qua cánh đồng lúa, lên rừng tràm gần trường tiểu học xã Nghĩa Bình. Khoảng 100 người dân và gần 40 công an đã bao vây quanh khu vực này và bắt giữ nghi phạm sau hơn 30 phút.

"Nghe công an hô hoán có cướp, tôi và một số anh em đang làm đồng vội tham gia truy đuổi và bao vây tên cướp. Hắn lội bùn cố thoát thân, dùng điện thoại ném về phía người truy đuổi cho tới lúc bị khống chế", một người dân tham gia bắt cướp kể.

Lúc bị bắt nghi phạm Đoàn Văn Thành không mang theo hung khí và khai nhận từng tham gia một số vụ cướp giật trên địa bàn trong thời gian qua.

Vụ án đang được điều tra.

Theo Phương Linh (Vnexpress)