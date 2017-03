Hàng trăm người truy lùng sát thủ có 2 lệnh truy nã

Sáng 29/10, Công an Bình Định đã bắt Hoàng Ngọc Thịnh (24 tuổi, quê Nghệ An), nghi can cầm đầu băng cướp làm 2 người bị thương và một nạn nhân thiệt mạng. Cảnh sát cho biết, ngoài tội ác gây ra vào hôm qua, Thịnh còn đang trốn lệnh truy nã về tội Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản của Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum).

Thịnh và hung khí gây án. Ảnh: D.T

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 28/10, trên quốc lộ 19 (tỉnh Bình Định), Thịnh và 5 tên khác đã dùng bình xịt hơi cay và dao chặn xe vợ chồng ông Phan Văn Hữu (40 tuổi, xã Bình Trường, huyện Tây Sơn) khi họ đang trên đường về nhà. Ông Hữu chưa kịp đưa tiền đã bị chúng dùng dao đâm nhiều nhát và lục túi lấy 300.000 đồng. Nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tây Sơn đã điều động hàng chục cán bộ khoanh vùng điều tra. Chỉ một giờ sau, cảnh sát đã bắt được 3 tên, Thịnh và 2 đệ tử trốn thoát.

Những tên bị bắt thừa nhận, trước thời điểm đâm chết ông Hữu, bọn chúng đã thực hiện 4 vụ cướp khác, trong đó có vụ đâm anh Trương Thường (42 tuổi, ở thị xã An Nhơn) thủng tim để lấy một điện thoại di động.

Xác định tính chất đặc biệt nguy hiểm của băng cướp của giết người do Thịnh cầm đầu, Công an Bình Định đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, dân phòng và người dân phối hợp bắt bằng được tên này. Nhà chức trách lần ra nơi ẩn náu của Thịnh cách địa điểm gây án với ông Hữu chừng 100 km. Sau khi bắt Thịnh, công an đã bắt tiếp hai đàn em của hắn.

Khai với cơ quan điều tra về lý do đâm chết nạn nhân 40 tuổi, Thịnh nói: "Ông ta thấy dao kề cổ mà không sợ, không nhanh chóng đưa tiền nên tôi đâm luôn để dằn mặt".

Theo Danh Toại (VNE)