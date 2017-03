Hàng trăm người vây bắt hai kẻ cướp tiệm vàng

(PL)- Sáng 12-7, Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã trao thư khen của giám đốc Công an tỉnh và thưởng nóng cho Công an TP Bảo Lộc 10 triệu đồng về thành tích bắt nhanh hai kẻ cướp tiệm vàng.

Trước đó, chiều 11-7, hai thanh niên mang theo dao xông vào tiệm vàng Hồng Ngọc ở 145 Phan Bội Châu, phường 1, TP Bảo Lộc. Người cầm con dao gí vào cổ bà Đỗ Thị Dung (chủ tiệm vàng) cho đồng bọn nhanh tay kéo cửa tiệm lại. Bà Dung tri hô thì ông Nguyễn Văn Chương (chồng bà Dung) từ trên lầu chạy xuống, lao vào giằng con dao trên tay tên cướp. Lập tức, bà Dung chạy thoát ra ngoài tri hô “cướp”. Hai kẻ cướp đã chém ông Chương bị thương ở cổ rồi vơ lấy vàng trốn lên sân thượng. Nguyễn Văn Bách và Nguyễn Xuân Thuần. Công an TP Bảo Lộc đã huy động gần 60 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 100 người dân bắt gọn khi đang trốn trên sân thượng. Đ.HUY