Hàng trăm người “vây” trụ sở Công an thành phố Mỹ Tho

Các đối tượng quá khích đã la hét, chửi bới với nội dung Công an thành phố Mỹ Tho ép cung bị can Chung Tấn Phát dẫn đến bị can này tự tử chết trong nhà tạm giữ.

Đến khoảng 21g, công an đã tạm giữ 6 đối tượng có hành vi quá khích, giật cầu vai công an và ném đèn pin vào người các cảnh sát bảo vệ: Lê Ngọc Chiến (ngụ phường 7, TP Mỹ Tho), Lê Ngọc Dũng (em bà Chiến), Chung Tấn Đạt (con bà Chiến), Đặng Thị Thảo Lan, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền và Lê Duy Phương.

Làm việc với cơ quan điều tra, một số đối tượng thừa nhận là người thân của bị can Chung Tấn Phát. Vì cho rằng Phát bị ép cung và tự tử chết nên đã kéo đến trụ sở Công an thành phố Mỹ Tho “phản ứng”.

Trước khi kéo đến công an, họ đã liên tục gọi điện vào đường dây nóng một số tờ báo ở TP.HCM để thông tin có vụ việc và muốn báo chí đưa tin. Trong quá trình gây rối, xô xát với công an, một vài người còn tiếp tục gọi điện cho báo chí yêu cầu phải cử phóng viên đến.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Mỹ Tho đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Chung Tấn Phát (con bà Chiến) về hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra công an đã làm rõ Phát đã thực hiện hàng chục vụ trộm xe gắn máy và thu hồi được tang vật. VKSND thành phố cũng sắp ban hành cáo trạng truy tố Phát và đồng bọn.

Công an thành phố Mỹ Tho đã mời VKSND tỉnh Tiền Giang đến kiểm tra nội dung tố cáo ép cung, đánh đập bị can Phát và xác định không có chuyện này.

Theo V.TR (TTO)