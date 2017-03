Hàng trăm “quái xế” lại náo loạn

Tại quận 4, khoảng 22 giờ ngày 19-3, hàng trăm thanh niên đã tụ tập dưới gầm cầu Tân Thuận 2 để đua xe. Khoảng 40 “quái xế” chạy xe máy với tốc độ khoảng 100km/giờ, lượn vòng qua các tuyến đường Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu… Sau đó, không thấy bị truy đuổi, các "quái xế" lại cho hàng trăm xe máy dàn hàng ngang lưu thông tràn cả mặt đường, gây náo loạn cả khu vực khiến các xe container qua cầu Tân Thuận 2 phải giảm tốc độ để tránh.



Trung tá Trần Viết Cường, Đội trưởng Đội CSGT- Phản ứng nhanh Công an quận 4, cho biết chỉ riêng trong đêm 19 đến rạng sáng 20-3, lực lượng CSGT Công an quận 4 lập biên bản tạm giữ 22 xe máy. Sau đó, các “quái xế” chuyển qua đường Trần Hưng Đạo, đại lộ Võ Văn Kiệt để về khu vực quận 5, 6 tiếp tục đua!



Đội CSGT- Trật tự- Phản ứng nhanh Công an quận 6 phối hợp với Phòng CSGT Đường bộ Công an TPHCM và lực lượng cảnh sát hình sự ra quân ngay từ sớm, chốt chặn các tuyến đường Hậu Giang, Kinh Dương Vương, đại lộ Võ Văn Kiệt…



Từ 0 giờ đến 3 giờ ngày 20-3, lực lượng chức năng tại quận 6 lập biên bản tạm giữ 78 xe máy của "quái xế" vi phạm các lỗi: Lưu thông thành đoàn, lạng lách đánh võng, nẹt pô…



Theo T. Tiến (NLĐO)