Hàng triệu dân có nguy cơ thiếu nước vì sự cố vỡ hồ chứa thải

Theo ông Phạm Thanh Hải, quản đốc Nhà máy nước thị xã Thủ Dầu Một, thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương (Biwase), nồng độ Amoniac trong nguồn nước mặt trên sông Sài Gòn đã vượt tiêu chuẩn nhiều lần cho phép của Bộ Y tế.

Cũng theo ông Hải, sự cố vỡ bờ hồ chứa nước thải chưa qua xử lý xảy ra tại Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN khiến hơn 230.000m3 nước thải ô nhiễm chảy về phía hạ lưu sông Sài Gòn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước đầu vào của 2 nhà máy nước thị xã Thủ Dầu Một và Tân Hiệp (TP HCM). Trong những ngày qua, nếu không có sự can thiệp bằng cách xả nước từ hồ Dầu Tiếng, rất có thể 2 nhà máy nước này sẽ phải tạm đóng cửa.

Ông Hải cho biết thêm, có những thời điểm do nồng độ ô nhiễm vượt quá mức cho phép nhà máy buộc phải ngưng lấy nguồn nước thô từ nguồn nước mặt trên sông Sài Gòn và chuyển qua lấy nước từ nguồn ngầm. Đồng thời, các nhà máy nước còn lại trong mạng huy động tối đa công suất bù đắp cho sự thiếu hụt.

Bà Nguyễn Ngọc Diễm, Trưởng phòng Thí nghiệm của Biwase cho hay, phòng trực 24/24h lấy mẫu nước mặt tại trạm bơm của nhà máy trong từng giờ để phân tích nhằm kịp thời có hướng xử lý, điều chỉnh lượng hóa chất cần thiết như vôi Clo tăng cường khử trùng. Kết quả phân tích nồng Amoniac trong các mẫu nước mặt có thời điểm vượt gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn như: mẫu nước lấy lúc 3 giờ sáng ngày 29/7 lên tới 1.96mg/l so với tiêu chuẩn cho phép là 0.05mg/l. Số lượng các hóa chất dùng để khử trùng nguồn nước, tùy thời điểm cũng đã tăng từ 2-3 lần so với ngày thường. Theo các nhà máy, việc khử vi sinh thì có thể kiểm soát, tuy nhiên việc ô nhiễm các hợp chất hữu cơ vượt quá tiêu chuẩn cho phép thì “bó tay”.

Vào những thời điểm triều rút thì nồng độ này có chiều hướng gia tăng. Do đó, theo yêu cầu cấp thiết của các nhà máy, đêm 28/7 Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng đã phải xả tràn với khối lượng 70m3/giây. Trong chiều tối qua, công ty quyết định nâng mức xả lên 150m/giây.

Còn ông Huỳnh Công Du, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cát cho biết, theo thống kê sơ bộ đến ngày 31/7, sau sự cố vỡ bờ hồ chứa nước thải trên, ước tính có khoảng 20ha cao su bị ảnh hưởng, nhiều diện tích hoa màu bị nước, bùn lầy ô nhiễm vùi lấp. Hơn 10.000m2 ao cá bị thiệt do ô nhiễm làm cá chết. Hiện phòng đang cùng các địa phương trong vùng ảnh hưởng và Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN tiếp tục thống kê những ảnh hưởng và thiệt hại của các gia đình và tổ chức.