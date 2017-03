Hành hạ cha mẹ, hai vợ chồng lãnh án tù

Tháng 4-2006, Chính đã bị Đảng bộ xã Nhơn Ninh khai trừ ra khỏi Đảng do thường xuyên chửi bới, lăng mạ cha mẹ già trước đám đông. Năm 2007, tuy bị công an xã lập biên bản xử phạt nhưng hai vợ chồng Chính và Tươi vẫn tái phạm với mức độ nghiêm trọng hơn. Tháng 5-2008, 25 hộ dân ở nơi vợ chồng Chính sinh sống và UBND xã Nhơn Ninh cùng ký tên kiến nghị cơ quan pháp luật địa phương xử lý Chính và Tươi. Tháng 6, cơ quan điều tra Công an huyện Tân Thạnh khởi tố vụ án, VKSND huyện Tân Thạnh ra cáo trạng truy tố vợ chồng Chính và Tươi về tội ngược đãi cha mẹ.