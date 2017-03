Hành hạ cháu gái 10 tuổi vì nghi cháu trộm vàng

Sáng 8-12, ông Hồ Văn Minh nghi ngờ cháu mình là Nguyễn Thị Tuyết Mai lấy cắp đôi bông tai bằng vàng nên qua gọi Mai sang nhà tra hỏi.

Ông Minh lấy khúc cây đánh vào mông, tay và lưng của Mai gần một giờ liền. Do bị đánh đau, Mai van lạy và khẳng định không lấy trộm nhưng ông Minh không chịu, càng đánh nhiều hơn. Khi Mai được thả về nhà, cha mẹ Mai phát hiện nhiều vết bầm tím trên người Mai và Mai kể lại toàn bộ sự việc.

Sự việc trên đã gây bức xúc cho người dân địa phương nhưng gần bảy ngày sau công an xã mới mời ông Minh đến làm việc. Mẹ cháu Mai cho biết do hoảng loạn tâm lý, Mai thường kêu khóc lúc nửa đêm, thấy người lạ đến nhà là cháu chạy trốn do sợ ông Minh cho người qua bắt cháu để tra khảo tiếp.

A.AN