Hành hung cả nhà vợ

Ngày 5/11, ông Nguyễn Hoài Đức (46 tuổi), trú ở khối phố 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (Kon Tum), cho biết: Tiếp nhận đơn tố cáo của vợ chồng ông, Công an địa phương đã "vào cuộc" điều tra để xử lý các đối tượng có hành vi bạo hành với gia đình ông.

Theo đơn của ông Đức, năm 1976, ông và vợ là bà Lê Thị Truyền (45 tuổi) từ Quảng Ngãi lên Đăk Tô lập nghiệp và có 4 người con. Cách đây 3 năm, sau khi học xong Trung cấp nghề tại Đắk Lắk, con gái thứ ba của vợ chồng ông Đức là Nguyễn Thị Anh Thư (21 tuổi), về lại Đăk Tô và kết hôn cùng Trần Huy Tân (22 tuổi), trú cùng trú khối phố 6. Những tưởng gả con gái cho trai làng gần nhà sẽ được hạnh phúc. Nào ngờ từ khi về nhà chồng, Thư liên tục bị chồng hành hạ, đánh đập. Mỗi khi uống rượu say là Tân "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" khiến Thư sưng mình, bầm mặt, nhiều lần phải đi bệnh viện cấp cứu.

Đơn cử, lúc Thư có thai 6 tháng, bị Trần Huy Tân đánh chấn thương phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đăk Tô. Nhưng vì thương cho đứa con mình đang mang trong người, thương cha mẹ sinh ra mình và một phần do gia đình bên chồng cấm nói ra… nên Thư đã nhẫn nhục chịu đựng, sẵn sàng tha thứ cho Tân để gia đình khỏi tan vỡ.

Khoảng 18h30' ngày 1/12, Thư ôm con trai 12 tháng tuổi chạy về nhà bố mẹ đẻ khóc, nói rằng, không thể chịu nổi sự hành hạ, đánh đập của chồng nữa. Trong lúc vợ chồng ông Đức và bà Truyền đang khuyên can con gái, thì Tân kéo theo 5 người khác (trong đó có ông bà sui gia là Trần Huy Cận và Trần Thị Dược, em trai Trần Huy Tú) mang hung khí đến gây sự. Tân dùng dao chém hụt bà Truyền, sau đó dùng tay bóp cổ và đạp vào mạng sườn làm bà Truyền ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy vợ bị đánh, ông Đức vào can liền bị Tân và Tú dùng cây gỗ vuông cạnh đánh vào đầu, vào cổ làm ông Đức chấn thương ở đầu khâu 11 mũi và sưng bầm ở cổ, sau đó cũng… ngất xỉu do máu ra nhiều, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng khối phố 6, thị trấn Đăk Tô, cho biết: Vụ việc xảy ra đúng như trong đơn trình bày của ông Đức gửi các cơ quan chức năng. Hiện khối phố cũng đã báo cáo Công an địa phương để xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.





Theo N.H.Khôi (CAND)