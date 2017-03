Hành hung nhân viên điện lực vì... bị cắt điện

Ngày 5/6, Công an quận Ba Đình cho biết đã khởi tố Xuyên về hành vi kể trên.

Trước đó, cùng với việc hành hung nhân viên điện lực, Xuyên còn dùng gạch đá ném vỡ và làm hư hỏng các công tơ điện chung của cả xóm.

16h ngày 1/6, khi anh Nguyễn Quốc Thắng - công nhân Chi nhánh điện Ba Đình - đến để sửa chữa, khắc phục hậu quả Xuyên gây ra, đối tượng này còn kiếm cớ gây sự.

Xuyên đã hung hãn dùng dao đâm vào bụng anh Thắng, sau đó dùng gạch đập nát chiếc xe máy của anh này.

Ngoài hành vi trên, công an quận Ba Đình đã làm rõ, Xuyên là đối tượng thường xuyên có hành vi đánh người, đập phá tài sản của hàng xóm.

Trước đó, vào hồi 17h ngày 16/9/2008, Xuyên đã vô cớ đánh bà Nguyễn Thị Miên (76 tuổi) khiến bà phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Khi công an phường có mặt giải quyết, Xuyên đã trốn lên gác nhà bà Miên, chuẩn bị gạch đá sẵn sàng “nghênh chiến”.

Khoảng 0h 40 phút cùng ngày, Xuyên đã xông vào trụ sở Công an phường Đội Cấn, dùng 2 thanh sắt đập vỡ 15 ô kính trên 4 cánh cửa ra vào, làm vỡ màn hình tivi để trong phòng trực ban và làm bị thương Phó Công an phường khi anh này cùng các đồng nghiệp khác vào can ngăn.

Vì thế, Xuyên đã bị TAND quận Ba Đình tuyên phạt hơn 6 tháng tù. Khi mãn hạn tù, Xuyên vẫn giữ nguyên thói côn đồ và lại gây ra vụ việc kể trên.