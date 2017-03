Hành khách chán đời ôm mìn tự tử trên xe taxi

Thông tin mới nhất liên quan vụ cháy nổ xe taxi tại Quảng Ninh làm hai người chết, sáng 4-10, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết do chán nản, bệnh tật cùng với hoàn cảnh sống khó khăn, nợ nần, cô đơn nên Lê Thành - vị hành khách tử vong cùng lái xe taxi - đã tự sát, dẫn đến vụ nổ kinh hoàng trên.

Trước đó, căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi và kết quả điều tra xác minh ban đầu đã xác định được nạn nhân thứ 2 trong vụ cháy nổ là Lê Thành (SN 1966, trú tại: Tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; nạn nhân thứ nhất là Đặng Văn Trung, SN 1987, tài xế xe taxi.



Nhiều người dân tò mò vây quanh hiện trường vụ nổ taxi

Kết quả xác minh về nhân thân, cơ quan điều tra xác định Lê Thành là đối tượng nghiện ma túy, có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, án phạt tám năm tù giam.

Đến ngày 8-3-2012, Thành được tạm đình chỉ thi hành án 12 tháng (kể từ ngày 8-3-2012) do bị bệnh nặng. Sau đó Thành tiếp tục được tạm đình chỉ thi hành án đến ngày 1-9-2016. Hết thời hạn được tạm đình chỉ thi hành án nhưng Thành vắng mặt tại địa phương nên chưa thi hành án được.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Cẩm Phả khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và tập trung điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Khám nghiệm tử thi Lê Thành, lực lượng chức năng phát hiện trong lòng bàn tay trái có hai đoạn dây điện (một màu vàng, một màu đỏ) được đấu nối với nhau.

Tiến hành kiểm tra tại chỗ ở của Lê Thành phát hiện hai bình ắc quy nhãn hiệu YUEDA; tám đoạn dây một lõi bọc nhựa loại dây kíp mìn (bốn đoạn màu vàng, bốn đoạn màu đỏ; được xác định là cùng loại với hai đoạn dây thu trong lòng bàn tay của tử thi).

Cơ quan CSĐT cũng phát hiện một lá thư gửi người tên Dung có nội dung thể hiện đây là lời nói cuối cùng của Thành, Thành đã phụ lòng mọi người cùng với bị bệnh tật, nợ nần... nếu cố chỉ làm khổ cho người khác.

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định: Do chán nản, bệnh tật cùng với hoàn cảnh sống khó khăn, nợ nần, cô đơn nên Thành đã tự sát.



Hiện trường xảy ra vụ nổ. Ảnh: internet

Trước đó, vào hồi 12 giờ 40 ngày 3-10, tại đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả đã xảy ra vụ cháy xe taxi BKS 14N-7282 của Công ty Cổ phần và phát triển Hoàng Minh. Vụ nổ khiến hai người tử vong là lái xe taxi và một hành khách.