Hành khách đánh nhân viên hàng không ở sân bay Nội Bài

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 18-10, Đội An ninh cơ động nhận được thông tin từ trực ban an ninh thông báo tại phía trước điểm kiểm tra an ninh soi chiếu khu C, tầng 2 - nhà ga hành khách T1 xảy ra xô xát giữa chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi, với hai hành khách tên Trần Dương Tùng (32 tuổi, Hà Nội) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi, Hà Nội) là hành khách trên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP.HCM.

Hành khách Đào Vịnh Thuấn có hành vi túm vai áo chị Quỳnh Anh, sau đó hành khách Trần Dương Tùng dùng tay đánh mạnh vào đầu khiến chị Quỳnh Anh choáng váng, buồn nôn, phải nhập Viện Xanh Pôn kiểm tra sức khỏe.



Hành khách dùng máy tính bảng đánh vào đầu nữ nhân viên. (Ảnh cắt từ clip sân bay Nội Bài)

Lập tức Đội An ninh cơ động kịp thời có mặt yêu cầu hai hành khách trên cùng những người liên quan về phòng trực của đội để làm việc.

Tuy nhiên, hai vị khách trên đã không hợp tác và có thái độ to tiếng với nhân viên hãng hàng không, không viết tường trình. Đội An ninh cơ động đã yêu cầu hai hành khách này về Đồn Công an Nội Bài để tiếp tục làm rõ sự việc.



Anh Tạ Đức Giang (người chứng kiến toàn bộ vụ việc) cho rằng anh cùng chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh làm nhiệm vụ giám sát quá trình làm thủ tục an ninh hành khách đi thì thấy hai hành khách nam đang có hành vi to tiếng tại máy soi khu C - nhà ga hành khách T1 vì lý do bị chậm chuyến bay. Lúc này, anh Giang và chị Quỳnh Anh đã giải thích về chính sách của hãng hàng không rồi cùng hai hành khách trên quay lại quầy làm thủ tục số 38 để làm thủ tục lại. Tại đây hành khách Trần Dương Tùng đã có hành vi lăng mạ, chửi bới đối với nhân viên làm thủ tục tại quầy số 38.

Thấy vậy, chị Quỳnh Anh đã dùng điện thoại di động quay lại cảnh to tiếng thì bị hành khách Đào Vịnh Thuấn dùng tay túm áo, còn hành khách Trần Dương Tùng lao vào đánh vào đầu chị Quỳnh Anh. Cảng vụ hàng không miền Bắc sau đó đã quyết định bàn giao toàn bộ vụ việc và các bên liên quan cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định.