Hành khách quấy phá, tấn công nhân viên và an ninh hàng không

Theo cơ quan an ninh hàng không, vào chiều ngày 19-6, Trực ban Trung tâm an ninh hàng không nhận được thông báo, tại quầy vé giờ chót của hãng VietJet có hai hành khách đang to tiếng, ồn ào, gây mất an ninh trật tự.

Trong quá trình làm việc với hãng VietJetAir, ông Hải có hành vi cầm bảng hướng dẫn tại quầy ném vào nhân viên hãng VietJet Air. Lực lượng an ninh có mặt tại khu vực phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Trung đến nhắc nhở, ổn định tình hình nhưng hai hành khách nói trên vẫn không trật tự.

Đến 15h30 cùng ngày, ông Hải tiếp tục có hành động to tiếng, gây mất an ninh trật tự, tấn công nhân viên VietJet Air nên lực lượng an ninh hàng không phải ngăn chặn, cưỡng chế đưa về phòng trực ban để xử lý.

Trong quá trình mời về phòng làm việc, ông Hải có hành vi quậy phá, lao đầu vào kính lan can cầu thang, tấn công lại lực lượng chức năng.



Hành khách quậy phá, tấn công an ninh hàng không (Ảnh chụp từ camera)

Qua xác minh, ông Hải là hành khách đưa tiễn. Người nhà của ông Hải đến trễ chuyến bay của hãng VietJet Air nên hai hành khách đã có bức xúc, to tiếng. Lực lượng an ninh hàng không đã lập biên bản vi phạm và bàn giao ông Hải cho công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xử lý.

Tang vật thu giữ gồm: một túi xách màu đen trong đó có bộ quần áo, một chai chất lỏng (không kiểm tra nội dung bên trong). Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.