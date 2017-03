Hành khách "quậy" trên máy bay, tự tung tin bị còng tay

Theo L.N (TTO)



Trước đó, trong khiếu nại, ông Hưng cho rằng tiếp viên trưởng chuyến bay JP làm nhục, xúc phạm nhân phẩm, yêu cầu an ninh sân bay đến còng tay và bắt ông.Theo ông Hưng, ông ngồi ghế 1D trên chuyến bay BL 517 từ Hải Phòng đến TP.HCM ngày 31-3. Khi lên máy bay ông thấy hai hành khách ngồi ghế 1E, 1F không có chỗ để hành lý ngay vị trí ngồi của họ.Ông Hưng đã gọi và yêu cầu tiếp viên trưởng chuyến bay phải giải quyết chỗ để hành lý cho hai hành khách này vì họ đã lên trước.Ông Hưng cho rằng trong quá trình trao đổi tiếp viên trưởng chuyến bay đã coi thường mình, thông báo với cơ trưởng và an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu ba xe an ninh đưa nhân viên an ninh lên tận cầu thang máy bay bắt và còng tay ông làm ông mất thể diện trước hàng trăm hành khách.Đại diện JP cho biết chuyến bay đã bị trễ và vì sự kiện này chuyến bay đã bị trễ thêm.Theo báo cáo của tiếp viên trưởng chuyến bay Nguyễn Việt Anh, các bên liên quan cho biết tiếp viên trưởng có nhận được đề nghị của ông Hưng nhưng theo quy trình phải đợi đến khi hành khách cuối cùng lên máy bay, tiếp viên trưởng mới đề nghị để hành lý của hai hành khách ngồi ghế 1E, 1F lên ngăn hành lý phía sau (không phải vị trí ghế ngồi của họ).Tuy nhiên ông Hưng lớn tiếng, phản ứng vì sao hai khách này không được để hành lý ở vị trí ghế ngồi.Tình hình căng thẳng, tiếp viên trưởng phải nhờ cơ trưởng và nhân viên mặt đất JP tại sân bay Cát Bi lên giải thích ông Hưng mới bình tĩnh và cam kết không có hành vi gì trên chuyến bay.Sau đó chuyến bay khởi hành trễ hơn kế hoạch gần 20 phút. Khi máy bay đang hạ độ cao, ông Hưng đã lấy điện thoại di động ra chụp ảnh tổ bay và thông báo sẽ kiện tổ bay vì những gì đã xảy ra.Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng an ninh sân bay, do có thông báo trước của cơ trưởng, đã có mặt để giám sát quá trình lên xuống của hành khách. Tại cuộc họp, ông Hưng cũng khẳng định mình là người đầu tiên bước xuống máy bay lên xe buýt để vào nhà ga lấy hành lý một cách tự nhiên không có ai thúc ép, áp tải.Tại cuộc gặp, đại diện JP đã cho ông Hưng nghe lại các cuộc điện đàm giữa đại diện hãng với những hành khách ngồi ở các ghế 1C, 3C, 2F để kiểm tra lại sự việc trên chuyến bay.Những hành khách này đã xác định ông Hưng đã có nhiều hành động không hợp tác, thái độ thiếu nhã nhặn, xưng hô không lịch sự và không bị tiếp viên trưởng của chuyến bay coi thường.Cuối giờ chiều cùng ngày, các bên đã khẳng định không có những thông tin như hành khách Lê Quốc Hưng khiếu nại như: kêu ba xe an ninh sân bay đến tận cầu thang máy bay đòi bắt và còng tay ông, tiếp viên trưởng chuyến bay và đại diện JP tại sân bay Cát Bi tự ý công khai đòi đuổi hành khách xuống sân bay Hải Phòng.