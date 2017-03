Hành khách “tố” phụ xe buýt hành hung, đuổi khách xuống giữa đường

Nội dung câu chuyện này được nickname Facebook có tên QA đăng tải như sau: "Hôm em về quê ăn giỗ Bà Ngoại ra, em đi chuyến xe lúc 2h30 chiều thứ 5 ngày 31-3… Cái cảnh đi xe bus bị say xe đã khổ mệt rồi xin ông phụ xe tờ giấy lau miệng lau mặt không cho thì thôi. Còn kiểu cắm mặt vào người mình …Xong xông vào đánh đá em bầm tím mặt mũi người e như thế này đây ạ… Còn túm tóc đẩy em xuống xe giữa đường cao tốc may là còn vác được xác về đc đến nhà đây ạ…”.

Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ lên các diễn đàn lớn và nhận được rất nhiều những ý kiến bức xúc, đặc biệt là hành động đánh người, đuổi hành khách xuống giữa đường của phụ xe...



Cằm nạn nhân tím bầm. Ảnh: FB

Người đăng tải nội dung, cũng là nạn nhân của câu chuyện này tên NQA (SN 1998), trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết vào chiều ngày 31-3, do gia đình nhà ngoại có giỗ nên chị QA đã bắt xe buýt về nhà ngoại để ăn giỗ. Đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, cô gái này ra khu vực HonDa Mê Linh thuộc xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh (Hà Nội) bắt xe buýt số 58 để về nhà.



Cánh tay cũng có vết thâm tím. (ảnh FB).

Theo QA khi lên xe, phụ xe 58 đã có hành động đụng chạm vào người mình “nhưng do mệt nên em cũng không muốn nói gì, chỉ nghĩ là do va chạm bình thường lúc lên xe” - cô gái trẻ phân trần.

Cũng theo QA sau khi lên được một lúc, thì A. bị say xe và nôn ra túi nên đã gọi phụ xe để hỏi xin một vài tờ giấy lau, phụ xe nghe thấy đã tiến lại gần chỗ QA đang ngồi: “Như kiểu là không nghe thấy tiếng em nói, cố ý đụng chạm vào người. Em sợ quá hét lên thì ông ấy gằn giọng chửi em. Vì bị say xe lại đi một đoạn đường xa nên em không muốn đôi co, em chỉ nói là người đi xe, giúp được gì thì bác giúp. Nói xong ông phụ xe chửi rồi lao vào đánh em, túm tóc đẩy xuống đường đoạn gần trạm thu phí Nội Bài” - cô gái nói.

Sự việc khiến cô gái trẻ thâm tím vùng cằm cho đến ngày hôm nay (4-4) vẫn chưa khỏi.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Khoa Trường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến (Bảo Yến Bus), cho biết sau khi tiếp nhận thông tin khách hàng phản ánh qua điện thoại đến đường dây nóng công ty đã yêu cầu phụ xe buýt báo cáo sự việc.

Theo ông Trường, danh tính phụ xe được xác định là TVS làm việc ở công ty đã hơn bốn năm. Theo tường trình của phụ xe này cho biết chiều 31-3, có một cô gái trẻ lên xe buýt với nồng nặc mùi rượu bia. Sau khi nôn hành khách nữ có nói gì đó nhân viên này không nghe rõ. Khi phụ xe lại hỏi thì cô gái trẻ bảo: “Đưa cho em cái giấy lau, anh điếc à”. Từ đó mới dẫn đến việc hai bên cãi cọ rồi xảy ra xô xát.

Cũng theo ông Trường, phía công ty chưa nhận được trình báo của gia đình hành khách nhưng việc đánh hành khách như vậy của phụ xe S. là vi phạm nghiêm trọng trong quy chế công ty nên đơn vị đã cho S. nghỉ việc.