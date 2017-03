Hành trình 19 năm theo dấu kẻ dùng súng để cướp trốn truy nã

“Khi bị bắt, Nguyễn Tất Thắng - kẻ đang trốn lệnh truy nã 19 năm - cứng rắn nói: “Các anh nhầm rồi. Tôi không trốn truy nã. Tôi là Nguyễn Văn Thắng quê ở Đô Lương không phải ở Yên Thành như các anh tưởng”. Thắng xuất trình chứng minh nhân dân tên Nguyễn Văn Thắng quê quán huyện Đô Lương để chứng minh nhưng không thể qua mặt được anh em trinh sát”, một chiến sĩ tham gia truy bắt Nguyễn Tất Thắng kể.



Thắng tại công an Nghệ An.Ảnh:Đ. Lam

Theo hồ sơ của công an Nghệ An, năm 1996 trên địa bàn huyện Đô Lương xảy ra một vụ cướp táo tợn. Nhóm hung thủ sử dụng vũ khí, gậy gộc khống chế một cán bộ công an huyện Đô Lương, buộc nạn nhân giao chìa khoá chiếc xe Dream II và ví tiền cho nhóm cướp.

Thời điểm đó, ở vùng quê rất ít người có xe máy, chiếc xe Dream II là tàn sản có giá trị rất lớn, công an nhanh chóng vào cuộc để trấn an người dân nơi đây. Sau đó, hai đàn em của Thắng nhanh chóng sa lưới. Riêng Thắng nhanh chân ôm theo súng, bỏ trốn khỏi địa phương.

Từ lời khai của hai đồng phạm, chân dung nghi phạm nhanh chóng được phác hoạ. Theo đó, thời điểm dùng súng đi cướp, Thắng chỉ hơn 20 tuổi, nổi tiếng lì lợm trong vùng quê xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành. Tuy nhiên đến khi gây án, Thắng chưa làm chứng minh nhân dân nên trong tàng thư của công an không cò dấu vết nào của nghi phạm cầm đầu băng cướp.

Sau nhiêu nổ lực truy tìm nhưng không có kết quả, công an Nghệ An đành ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Thắng về tội Cướp tài sản và tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các chiến sĩ công an nhận định, có thể Thắng trốn vào miền Nam hoặc Tây Nguyên nên cất công truy tìm. “Đã nhiều lần các chiến sĩ ngược, xuôi truy tìm nhưng dấu vết về Thắng bặt vô âm tín. Kẻ trốn truy nã cắt luôn liên lạc với người thân nên họ cũng không biết là Thắng còn sống hay đã chết”, chiến sĩ tham gia bắt Thắng nói.

Lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm của công an tỉnh Nghệ An nhiều lần đưa hồ sơ ra rồi cất vào vì tăm tích Thắng đang quá bí ẩn. Cho đến đầu tháng 7-2015, Phòng Cảnh sát truy nã công an tỉnh Nghệ An nhận được một tin báo từ người dân “có khả năng Thắng đang sinh sống ở Đắk Nông” nên lập chuyên án vào Tây Nguyên truy tìm. Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng Phòng PC 52, công an Nghệ An trực tiếp chỉ huy tổ trinh sát vào Đắk Nông.

“Sau 19 năm gây án, từ một thanh niên, Thắng đã thành người đàn ông trung niên trong khi anh ta chưa làm chứng minh nhân dân, không có ảnh, vân tay để đối chiếu nênrất khó nhận dạng hung thủ”, Trung tá Nguyễn Quốc Bảo, Đội trưởng đội 3 thuộc Phòng PC 52, công an Nghệ An cho biết.

Tổ trinh sát đến nơi, phối hợp với công an Đăk Nông rà soát hầu hết các thanh niên cùng tuổi với Thắng có quê Nghệ An. Sau hơn một tuần rà soát, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện trên địa bàn xã Nam Ndir (huyện Krông Nô, Đắc Nông) có một người là Nguyễn Văn Thắng đang làm bảo vệ tại một trường mầm non. Người bảo vệ trường này là vợ của hiệu trưởng nhà trường.

Tổ trinh sát tiếp cận, bí mật ghi hình, gửi ảnh chân dung người bảo vệ này về hai địa phương Đô Lương và Yên Thành nhận dạng nhưng không ai nhận ra Thắng.



Chân dung kẻ trốn truy nã 19 năm.Ảnh: Đ. Lam

“Tưởng việc truy tìm vào ngõ cụt thì công an huyện Đô Lương xác định trên địa bàn huyện không có người nào mang tên Nguyễn Văn Thắng có năm sinh như công an yêu cầu xác minh, anh em quyết định đánh bài ngửa với nghi phạm. Sau khi bắt, anh em đã đưa các chứng cứ, nhân thân… Thắng mới thừa nhận mình là kẻ trốn truy nã”, trinh sát tham gia cuộc truy bắt Thắng cho hay.

Bước đầu Thắng khai nhận: năm 1996, sau khi hai đồng phạm bị bắt, anh ta bỏ trốn vào xã Nam Ndir đi hái cà phê thuê kiếm sống. Không thể đổi giọng Nghệ An sang giọng tỉnh thành khác nên Thắng khai man, đổi tên lót, “chuyển” quê quán từ huyên Yên Thành sang huyện Đô Lương (Nghệ An). Một năm sau, với vỏ bọc một thanh niên hiền lành, có hoàn cảnh khó khăn đi hái cà phê thuê, anh ta đã chiếm được tình cảm chị M. ở địa phương. Sau khi tổ chức đám cưới, Thắng nhập khẩu vào gia đình vợ với cái tên lót mới và quê quán mới.

Trong từng ấy năm chung sống, Thắng luôn tìm cách khước từ đưa vợ và hai con về thăm quê nội. Đến khi Thắng bị bắt giữ, người vợ mới hay thân phận thật sự của chồng.

“Anh ta tỏ ra ân hận vì bồng bột gây án và không sớm đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, trinh sát phòng PC 52 nói.

Hiện Thắng đã được chuyển đến Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An để tạm giam, chờ ngày ra hầu tòa.