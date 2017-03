Hành trình 48 giờ truy bắt 'đại ca' giang hồ giết bạn bán kẹo kéo

Trên hành trình trốn chạy, đối tượng đã bị trinh sát đón đầu, bắt quả tang ngay trên xe buýt trong sự ngỡ ngàng, không một động thái chống cự.

Cuộc truy sát ở cầu Sài Gòn lúc nửa đêm về sáng

Cường và bạn gái (hai đối tượng từ trái qua) bị bắt trong hành trình bỏ trốn trên xe buýt ở Sóc Trăng.



Cả nhóm hung thủ và nạn nhân vốn là những thanh niên từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM thuê nhà ở quận 9 hành nghề bán kẹo kéo. Vì ghen tức bạn gái tên Châu (15 tuổi) từng xin ngủ cùng khách sạn với anh Nguyễn Hữu Hận (21 tuổi, quê Tiền Giang) và người yêu, nên Nguyễn Văn Cường (22 tuổi, quê Kiên Giang) luôn kiếm cớ đánh Hận.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 11-12, Cường đến chỗ anh Hận và anh Trần Thanh Trà (33 tuổi, quê Cần Thơ) bán kẹo kéo ở phường 25, quận Bình Thạnh, cầm dao Thái Lan đòi đâm Hận. Anh Trà xông vào can ngăn thì Cường quay qua thù ghét anh Trà, nhưng được người dân can thiệp nên Cường bỏ đi. Tuy vậy, Cường đã thủ sẵn hung khí, và rủ một nhóm bạn bán kẹo kéo chờ sẵn ở cầu Sài Gòn để chờ anh Trà về sẽ truy sát.

Sau đó khoảng 1 giờ 30 sáng cùng ngày 11-12, khi anh Trà cùng nhóm bạn bán kẹo kéo lưu thông qua cầu Sài Gòn để về nhà trọ ở quận 9 thì nhóm Cường đã phục sẵn. Cường cùng với khoảng 10 đối tượng khác tay lăm lăm cầm dao, tuốc nơ vít, mũ bảo hiểm, dây nịt… xông vào đâm, đánh tới tấp anh Trà cho đến khi anh ngã gục trên vũng máu mới chịu dừng tay. Truy sát nạn nhân xong, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng anh Trà dù được đưa đến bệnh viện Gia Định cấp cứu nhưng đã tử vong vì đa chấn thương và thủng tim.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Bình Thạnh đã tung tất cả lực lượng vào cuộc truy bắt các đối tượng gây án. Qua rà soát, xác minh, đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày 11-12, công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ 5 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Liêm, Châu Huy Trường, Bùi Hữu Hoài, Ngô Tấn Tới (tự Quyết) và Dương Hoàng Thanh (tự Chú Mười) tại hai địa điểm ở quận 9. Các đối tượng nhanh chóng thừa nhận được Cường rủ tham gia đánh anh Trà khiến nạn nhân tử vong. Riêng đối tượng chủ mưu Nguyễn Văn Cường đã kịp thời bỏ trốn trước đó. Theo chỉ đạo của thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, trưởng công an quận Bình Thạnh, yêu cầu đội cảnh sát hình sự bằng mọi giá phải truy bắt được đối tượng Cường trong thời gian sớm nhất.

Hành trình lần theo hung thủ ở các tỉnh miền Tây

Địa điểm ở xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng, nơi đối tượng bị bắt giữ.



Nhận định Cường có thể bỏ trốn đến các điểm mà đối tượng từng cư ngụ hoặc từng bán kẹo kéo trước đây, hai mũi trinh sát công an Bình Thạnh một mặt tiếp tục rà soát ở các quận 2, 9, Thủ Đức, một mũi khác đã tiến hành đi các tỉnh miền Tây để truy bắt Cường. Khoảng 18 giờ 30 chiều 12-12, một tổ trinh sát tức tốc đi xuống Vĩnh Long. Tuy nhiên xác minh tất cả các mối quan hệ các trinh sát vẫn không có tung tích gì của Cường. Dù lực lượng trinh sát đã quá mệt mỏi vì trước đó thức trắng hai ngày đêm, nhưng khi nhận được một thông tin quý giá là đối tượng Cường đã có mặt ở thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, lực lượng trinh sát quên cả ăn uống tức tốc phóng xe đi Sóc Trăng. Họ nhận định phải đến kịp không đợi đến khi trời sáng, bởi đối tượng khả năng sau khi ngủ qua đêm ở Sóc Trăng sẽ tiếp tục bỏ trốn đến tỉnh khác.

Khi tổ trinh sát đến Sóc Trăng tiếp tục nhận được thông tin Cường đang đi từ thị xã Vĩnh Châu về TP.Sóc Trăng nhưng việc Cường đi bằng phương tiện gì hoàn toàn mù mịt. “Hành trình truy bắt đối tượng Cường vừa là đòn cân não, vừa phải chạy đua với thời gian của tổ cảnh sát hình sự chúng tôi” - thiếu tá Lê Minh Huy, phó đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Bình Thạnh, là người chỉ huy tổ đi truy bắt Cường cho biết.

Trước một đối tượng giết người có bản tính lưu manh côn đồ, lực lượng trinh sát đã thức suốt hai ngày đêm, dùng các biện pháp nghiệp vụ xác minh từ chi tiết nhỏ. Đến sáng 13-12, các trinh sát vẫn chỉ biết đối tượng Cường đang ở Sóc Trăng mà không biết cụ thể vị trí nào. Tổ trinh sát tiếp tục dùng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện Cường đang đi từ TX.Vĩnh Châu về TP.Sóc Trăng nhưng không biết đi bằng phương tiện gì.

“Công tác lần theo dấu vết Cường rất khó khăn, vì đối tượng không sử dụng điện thoại, và bất cứ phương tiện cá nhân nào để di chuyển” – thiếu tá Huy phân tích. Tổ trinh sát vừa nhận định, đánh giá từng khả năng có thể xảy ra, vừa rà soát tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đường từ TX.Vĩnh Châu về Sóc Trăng. Tuy nhiên các trinh sát đã loại trừ bớt khả năng Cường đi bằng xe gắn máy, và đối tượng này cũng không có nhiều tiền để di chuyển bằng các loại xe tốc hành chất lượng cao. Cuối cùng khả năng Cường di chuyển bằng phương tiện công cộng mà cụ thể là xe buýt là khả năng cao nhất.

Từ nhận định đó khi tiến hành rà soát, các trinh sát đã phát hiện có một chuyến xe buýt vừa rời TX.Vĩnh Châu vượt trước chiếc xe của tổ công tác khoảng 5km. Dự đoán khả năng rất cao đối tượng Cường di chuyển trên chuyến xe buýt này, thiếu tá Huy chỉ đạo một trinh sát cầm lái chạy với tốc độ cao phải đuổi kịp chiếc xe buýt, và quan trọng là phải vượt mặt nó khoảng 4km để đón đầu. Phương án đưa ra là thiếu tá Huy cùng với một trinh sát sẽ trực tiếp đón xe đi như người dân bình thường nhằm không gây bị động.

Không thể nghĩ bị bắt trên xe buýt

Đối tượng Nguyễn Văn Cường.



Khoảng 9 giờ sáng 13-12, tại một trạm xe buýt ở ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng, thiếu tá Huy cùng một trinh sát đã đợi sẵn chuyến xe buýt từ xa đang từ từ lại gần. “Khi bước lên lúc đó xe buýt chật kín người, vừa nhìn qua hàng ghế gần cửa sau, dù chưa từng gặp mặt nhưng tôi nhận ra ngay đối tượng Cường như nhận dạng trong hình. Lúc tôi ập đến khóa tay khống chế, đối tượng Cường rất ngạc nhiên nhưng không có một thái độ chống đối” – thiếu tá Huy kể lại giây phút khống chế bắt giữ Cường chỉ trong vòng 30 giây đồng hồ. Lúc này cả xe buýt đông chật người nhốn nháo và khâm phục trước sự mưu trí, nhanh lẹ của người trinh sát hình sự.

Thiếu tá Huy còn kể trước khi giáp mặt Cường, anh đã tìm hiểu và phân tích tâm lý của đối tượng rất kỹ. Cường là đối tượng manh động thể hiện bằng việc đòi “lấy số” trong giới bán kẹo kéo. Bằng kinh nghiệm hàng chục năm làm công tác trinh sát, thiếu tá Huy còn biết tâm lý những kẻ giết người thường bất chấp thủ đoạn và rất liều lĩnh trong quá trình lẩn trốn. Tuy nhiên bằng sự nhanh nhẹn, chủ động, anh đã cùng đồng đội bắt gọn đối tượng chỉ trong tích tắc.

Ngay trong ngày tổ trinh sát đã di lý Cường từ Sóc Trăng về TP.HCM. Chiều 13-12, tại trụ sở công an quận Bình Thạnh, Cường nhanh chóng thừa nhận hành vi vì ghen tuông mù quáng dẫn đến giết người. Cường khai sau khi hay tin nạn nhân đã tử vong, Cường lập tức bỏ về quê ở Kiên Giang, nhưng gia đình không hay biết hành vi của Cường. Nghĩ rằng ở Kiên Giang lâu sẽ bị công an bắt giữ, nên Cường hẹn bạn gái từ TP.HCM đến Sóc Trăng để gặp nhau. Sau khi ngủ đêm ở bến xe buýt công cộng tại Sóc Trăng, đến sáng 13-12 Cường và Châu đón xe buýt để bỏ trốn thì bị lực lượng trinh sát mai phục bắt giữ. Hiện Cường và các đồng phạm bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng. Riêng bạn gái của Cường cũng đang bị xem xét về các hành vi có liên quan đến vụ giết người, và không tố giác tội phạm.

Thiếu tá Huy phân tích, đằng sau vụ án cũng có nhiều bi kịch bởi đa số các đối tượng và cả nạn nhân đều xuất thân từ các gia đình nghèo. Từ quê lên TP.HCM, những thanh niên này thuê nhà đi bán kẹo kéo, dựa vào chút năng khiếu ca hát, nhảy múa. Công việc của họ tuy vất vả nhưng không kiếm được bao nhiêu, mà chỉ làm lời cho những người chủ làm ra xe kẹo. Vì trình độ hiểu biết pháp luật thấp, khi xảy ra mâu thuẫn, đối tượng không kiềm chế được đã gây ra án mạng đau lòng.