Hành trình cam cùng nỗi đau da cam

Chiều 11-4, sau sáu ngày đi bộ dọc theo quốc lộ 1A, đoàn đi bộ xuyên Việt Hành trình cam đã đến Phan Thiết, vượt qua 200 km đầu. Doc - một cựu binh Mỹ cũng là nạn nhân của chất độc da cam, người khởi xướng chuyến đi, mong đợi: “Cộng đồng sẽ thấu hiểu, chia sẻ với nỗi đau da cam”.

Chứng kiến tận cùng nỗi đau

Chưa đến một tuần nhưng nước da của chín người trong đoàn đều đã ngả màu sạm đen. Bùi Bảo Anh, cô gái người Việt bé nhỏ nhất trong đoàn, giống y như biểu tượng chú ớt Pique của World Cup Mexico 1986, dù đội chiếc nón rộng vành nhưng da vẫn biến thành màu sôcôla.

Bảo Anh cũng chính là người tạo nên cú hích và là nhân vật không thể thiếu của Hành trình cam. Năm 2006, sau một chuyến hướng dẫn du lịch, Bảo Anh quen Doc Bernie Duff - một cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam. Doc được Bảo Anh đưa đến làng Hòa Bình ở Bệnh viện Từ Dũ, nơi có hàng chục em bé là nạn nhân chất độc da cam. Doc choáng váng: những em bé vô tội sinh ra không có mắt, không có tay chân, những em bé với lớp da như vẩy cá và hình hài kỳ dị hoặc với những cái đầu to nằm bất động suốt đời. Người cựu binh Mỹ gần sáu mươi tuổi đã bật khóc như một đứa trẻ vì so với chứng ung thư da của ông cũng do ảnh hưởng chất độc da cam thì nỗi đau của những em bé, những hình hài bé bỏng ở đây lên đến tận cùng.

Cuối năm 2007, ý tưởng thực hiện chuyến đi bộ từ TP.HCM ra Hà Nội mang tên Hành trình cam được thai nghén, rồi được Doc và Bảo Anh nhanh chóng phát động trên Internet. Trên blog của mình, Bảo Anh viết: “Với chúng tôi, nỗi đau da cam không chỉ của cá nhân Doc, của mỗi em bé sinh ra không lành lặn; không chỉ là nỗi đau của những gia đình có người thân là nạn nhân của chất độc màu da cam; không chỉ là nỗi đau của một dân tộc mà còn là nỗi đau của cả nhân loại. Chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ cuộc hành trình này trước hết là dành cho chính mình. Nhưng hơn nữa, chúng tôi mong đợi sự hưởng ứng của cộng đồng đến với những nỗi đau da cam rải rác trên mọi miền của đất nước. Chúng tôi gọi chuyến đi này là Hành trình cam”.

Vững bước

Đến đầu tháng 4, đoàn Hành trình cam lên đường với chín người, chia đều cho ba quốc tịch Việt Nam, Úc và Mỹ. Chú khỉ ba tuổi tên Dubya của Doc cũng được tháp tùng.

Doc đã mua một chiếc jeep sơn màu cam để chuyên chở hành lý và làm công tác hậu cần, tiếp tế nước uống trên suốt cuộc hành trình. Tất cả thành viên đều mặc áo, quấn khăn màu cam hoặc đội nón lá có sơn một vệt màu cam, biểu tượng màu sắc của chuyến đi. Trước ngày 5-4, họ tập trung ở làng Hòa Bình (TP.HCM) để xuất phát. Theo Bảo Anh, ở mỗi địa phương đoàn sẽ dừng lại đi thăm các nạn nhân chất độc da cam, tìm hiểu hoàn cảnh từng số phận. Nếu có trường hợp nào cần giúp đỡ khẩn cấp, họ sẽ họp nhau lại để chung tay giúp đỡ. Riêng các trường hợp khác, sau chuyến hành trình họ sẽ quay lại giúp đỡ cụ thể hơn.

Sáu ngày đi bộ gần 200 km, đến đâu họ cũng nhận được nụ cười thân thiện của người dân địa phương. Tài xế xe tải, xe khách đi qua đều bóp còi, vẫy tay chào. Thành viên Robert Schuessler (62 tuổi, quốc tịch Mỹ) kể: Đoạn đường từ Trảng Bom đến Xuân Lộc là đoạn đường dài nhất trong sáu ngày qua, họ đi không nghỉ từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối mới tới nơi. “Nhưng vui lắm!” - bằng thứ tiếng Việt lơ lớ Robert phát biểu ngắn gọn. Theo tính toán mỗi ngày họ đi khoảng gần tám tiếng đồng hồ. Khoảng đầu tháng 6, họ sẽ đến đích ở làng trẻ Hòa Bình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đặc biệt, trong đoàn còn có chị Joanne Margaret Simpson (tên thường gọi là Jo), 52 tuổi, quốc tịch Úc. Jo bị một căn bệnh lạ và nan y là “chết dần từng phần trên cơ thể”. Chưa biết chị sẽ ra đi vào thời điểm nào. Chị không thể đi bộ, chỉ ngồi trên xe jeep nhưng “nhất quyết phải đi cho trọn cuộc hành trình rồi chết”. Đi với Jo còn có hai người con của chị là Daniel và Jessica. Họ đã tạm nghỉ việc để tháp tùng giúp mẹ thực hiện ý nguyện. Đối với những người mạnh khỏe thì việc vượt hơn 1.700 cây số sau thời gian hai tháng đã là một kỳ tích, còn đối với Jo, người đang cận kề với cái chết và Doc bị ung thư nên da luôn bị chảy máu, bong tróc thì đó đúng là kỳ tích vượt bậc của Hành trình cam.

Hơn 1.500 km trước mắt đang chờ họ. Jo ơi, Doc ơi, tất cả các thành viên trong Hành trình cam ơi, hãy cố lên!