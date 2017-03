Hành trình của những ông “Tây” lừa đảo đã đến Ninh Thuận

Vào lúc 15 giờ ngày 31-12-2008, chị Trần Thụy Thanh Thảo (SN 1983) là nhân viên lễ tân khách sạn Hồ Phong thuộc địa bàn phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận tiếp 1 vị khách nước ngoài đi trên một xe ôtô du lịch màu đen, muốn mua 1 lốc nước giải khát trà xanh 0o với giá 60.000đ, vị khách này đưa tờ tiền mệnh giá 500.000đ, chị Thảo thối lại tiền thừa 440.000đ (gồm 2 tờ mệnh giá 200.000đ, 2 tờ mệnh giá 20.000đ). Vị khách lắc đầu không đồng ý, chị Thảo đổi 2 tờ mệnh giá 200.000đ bằng 4 tờ mệnh giá 100.000đ nhưng vị khách này vẫn liên tục “oh, no”.

Một phần bất đồng ngôn ngữ, một phần chiều ý khách hàng, chị Thảo kéo hộc tủ lấy ra 1 xấp tiền đủ các loại mệnh giá từ 50.000đ đến 500.000đ xòe ra để vị khách chọn loại tiền ưng ý. Lúc này vị khách hớn hở vội chụp lấy xấp tiền và chỉ vào tờ mệnh giá 50.000đ, yêu cầu chị Thảo hướng dẫn cách đọc như thế nào. Thời gian trao đổi chỉ diễn ra trong vài phút, đến khi khách đi khỏi quầy, chị Thảo mới phát hiện bị mất 2.400.000đ, trong đó có 4 tờ mệnh giá 500.000đ và 8 tờ mệnh giá 50.000đ.

Còn tại Trung tâm truyền hình cáp Ninh Thuận thì theo lời chị Mai Thị Thái Ninh (SN 1982) nhân viên thủ quỹ thì lúc đó vào khoảng 8 giờ sáng, có 2 vị khách người Trung Quốc đi xe máy đến cửa hàng. Tưởng rằng khách đến giao dịch đăng ký truyền hình cáp, chị Ninh mời ngồi, nhưng vị khách này không ngồi mà đến đứng bên cạnh chị Ninh lấy ra 1 tờ tiền 500.000đ và nói toàn tiếng Trung Quốc, chị Ninh không hiểu. Lúc này trong cửa hàng còn có chị Dinh, cũng đang tiếp chuyện với người đi cùng vị khách và chị Dinh đoán chắc họ cần đổi tiền nên yêu cầu chị Ninh đổi tiền giùm họ. Chị Ninh vừa kéo hộc tiền thì ông khách nọ đã chụp ngay xấp tiền, chị Ninh vội hất tay ra. Vì cho rằng chị Ninh không tin mình nên vị khách móc ví khoe tiền đôla và bỏ ví vào hộc tiền, chị Ninh lấy trả lại. Tuy bực mình trước thái độ của vị khách, nhưng chị Ninh vẫn điềm tĩnh lấy ra xấp tiền mệnh giá từ 50.000 đến 500.000 và cầm chắc trên tay để ông ta lựa, vị khách nọ cũng tự ý xòe xấp tiền của chị Ninh và dừng lại ở tờ mệnh giá 500.000đ khá lâu. Chị Ninh tâm sự “Tôi cũng không hiểu vì sao, cứ như là bị thôi miên vậy, tay tôi vẫn cầm chắc tiền nhưng không làm chủ được. Đến khi ông khách đi khỏi thì tôi mới phát hiện 15 tờ tiền 500.000đ bị rút từ lúc nào rồi”.

Trong số những vụ việc lừa đảo tương tự như trên thì trường hợp của chị Hằng ở cửa hàng đồ gốm Á Châu là may mắn nhất. Cũng bằng thủ đoạn như vậy, chị Hằng cũng bị những vị khách Tây thôi miên, tự lấy tiền ra cho khách lựa chọn. Rất may là trong lúc chuẩn bị đánh tráo, người nhà của chị Hằng vừa về đến, biết bị lộ, 2 vị khách Tây lên xe biến mất.

Đây là thủ đoạn lừa đảo tráo tiền do người nước ngoài thực hiện mới xuất hiện tại Ninh Thuận những ngày gần đây. Các đối tượng này chủ yếu là người Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tự cấp. Đối với người Trung Quốc, bọn chúng thường thuê xe máy để đi lại, mỗi nhóm từ 1 đến 2 người. Còn đối với nhóm người Iran, Thổ Nhĩ Kỳ thì thuê ôtô, mỗi nhóm từ 2 đến 4 người. Thông thường chúng tập trung lừa đảo các cửa hàng tư nhân dọc đường quốc lộ, những cửa hàng đơn lẻ, cây xăng, ít người phục vụ hoặc người bán hàng là nữ. Thủ đoạn của bọn chúng là giả vờ hỏi các loại hàng hóa giá trị thấp như thẻ điện thoại, gạo, sơn dầu, nước uống... nhưng dùng tiền mệnh giá 500.000đ để trả, khi chủ hàng thối tiền, lấy lý do bất đồng ngôn ngữ, yêu cầu xem các loại mệnh giá tiền để lựa chọn và nhanh tay đánh tráo trong quá trình trao đổi.