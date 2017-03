Hành trình kẻ 'hồi hương' gây án điên cuồng

Hành trình kẻ “hồi hương” gây án

Tối 17/9, vừa chân ướt, chân ráo từ TP.HCM ra, Vệ đi tìm gặp người bạn cũ ở quê là Lương Văn Chung, sinh 1994, rồi cùng nhau bàn kế hoạch đi cướp. Vệ và Chung đi xe ôm từ Kiến An đến cầu Khuể thì xuống xe. Phát hiện thấy anh Phạm Văn Tuấn (sinh 1990) và chị Nguyễn Thị Bích (sinh 1992), cùng ở thị trấn Tiên Lãng, đang đứng chơi giữa cầu, Vệ và Chung xông đến. Chẳng nói chẳng rằng, chúng dùng dao điên cuồng tấn công nạn nhân và cướp chiếc xe máy Nouvo LX BKS: 15H1 cùng điện thoại, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, hầu như không có thông tin về đối tượng gây án do chúng ra tay tàn bạo và quá nhanh, ngay cả nạn nhân cũng không kịp nhận diện. Hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện Tiên Lãng và các khu vực lân cận sau khi rà soát đều bị loại trừ. Như vậy điểm “nút” của vụ án được tập trung vào việc truy tìm dấu vết chiếc xe máy tang vật.

Đúng như nhận định của lực lượng phá án. Thực tế nhà của Vệ và Chung cách nơi gây án gần 20km, trong khi Vệ đang sinh sống ở TP.HCM và cả 2 đều chưa có biểu hiện phạm pháp hình sự. Cơ quan công an phát hiện một đối tượng đang có ý định bán chiếc xe máy có đặc điểm giống xe của anh Tuấn và chị Bích bị cướp.

Khi nhận được tin đối tượng chuẩn bị giao xe cho khách tại bờ đê xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, lực lượng công an đã tổ chức vây bắt. Tỏ ra là kẻ lưu manh chuyên nghiệp, đối tượng liên tục thay đổi điểm hẹn với khách, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch tác chiến của công an huyện Tiên Lãng. Sau khi truy đuổi hơn 20km, lực lượng công an đã bắt gọn Nguyễn Trọng Vệ, kẻ chủ mưu gây ra vụ cướp cùng chiếc xe máy và điện thoại di động là tang vật vụ án.

Và nỗi đau tột cùng của nạn nhân

Vụ án xảy ra là tai họa lớn bất ngờ đổ ập xuống gia đình bà Trần Thị Miên, sinh 1964, ở thị trấn Tiên Lãng. Từ hôm Phạm Văn Tuấn gặp nạn, mặc dù rất mệt mỏi và kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng trông con tại bệnh viện nhưng bà Miên vẫn không dám xa con nửa bước. Bà chỉ sợ rằng, nếu vắng đi sự động viên của bà, Tuấn sẽ… bỏ bà mà ra đi.

Bà Miên bật khóc khi kể hoàn cảnh mẹ góa, con côi của mình. Chồng bà đột ngột qua đời do bị tai nạn điện giật cách đây 18 năm, bỏ lại 3 đứa con thơ nheo nhóc (2 gái, 1 trai) và cái thai trong bụng chưa đầy 1 tháng. Từ ngày mất đi người chồng trụ cột gia đình, bà Miên như bị mất phương hướng. Đau đớn và tuyệt vọng, nhưng thương các con, bà gắng gượng sống, làm thuê làm mướn, rồi nhận ruộng về cấy thuê để kiếm tiền nuôi con khôn lớn thành người. Hiện 2 đứa con gái lớn của bà đi làm công nhân, đã xây dựng gia đình và có cuộc sống ổn định.



Bà Miên đau khổ bên con trai đang điều trị tại bệnh viện.

Tuấn là con thứ 3 trong gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn nên Tuấn học hết lớp 10 rồi xin đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi em gái út đang học lớp 12. Dự định của Tuấn là sẽ làm công nhân ở Nga khoảng 3 năm, khi có lưng vốn hòm hòm, sẽ về quê sửa lại căn nhà đã xuống cấp, rồi đi học nghề để kiếm sống rồi xây dựng gia đình. Bà vay mượn anh em họ hàng được gần 50 triệu đồng để Tuấn hoàn tất các thủ tục đi xuất khẩu lao động…

Thời gian gần đây, Tuấn và cô hàng xóm Nguyễn Thị Bích, đã nảy sinh tình cảm. Mặc dù Bích đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Kinh tế, trường đại học Hải Phòng, nhưng hai bên gia đình đều nhất trí tác hợp cho Tuấn và Bích. Dự định khi Tuấn đi lao động về nước, lúc đó Bích cũng đã tốt nghiệp đại học thì sẽ tổ chức đám cưới. Chỉ còn vài ngày nữa Tuấn sẽ lên đường đi xuất khẩu lao động, vậy mà tai họa đã xảy ra. Bích may mắn chỉ bị thương nhẹ, đã được điều trị và xuất viện sau vài ngày.

Hiện tại Tuấn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do vết thương ổ bụng đang bị nhiễm trùng. Tuấn được chỉ định mổ cấp cứu tại bệnh viện Kiến An do vết thương ổ bụng quá phức tạp, sốc mất máu cấp. Các bác sĩ đã huy động người nhà bệnh nhân cho máu để truyền máu cấp cứu.

Tuấn được truyền 4,2 lít máu và mổ cấp cứu khâu 6 vết thủng đốt ruột ở hỗng hội tràng và khâu cầm máu các cơ và dẫn lưu ổ bụng. Tuấn được chỉ định mổ lần 2 để xử lý vết dò đường tiêu hóa. Sau 10 ngày điều trị tích cực, nhưng vết thương ổ bụng vẫn có nguy cơ nhiễm trùng do viêm phúc mạc.

Đến ngày 27/9, Tuấn được chuyển lên khoa nhiễm khuẩn bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục theo dõi và điều trị. Sau khi hội chẩn, Tuấn được chỉ định mổ lần 3 để xử lý vết thương nhiễm trùng nhưng do sức khỏe yếu nên Tuấn vẫn đang được hồi sức tích cực để chờ ca phẫu thuật sắp tới.

Bà Miên cho biết: "Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã phải vay mượn gần 50 triệu đồng để Tuấn được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Kiến An. Khi chuyển lên Hà Nội, bà lại chạy vạy, vay thêm hơn 50 triệu đồng để đưa đưa con đi. Do Tuấn không có thẻ bảo hiểm y tế nên thời gian điều trị kéo dài, chi phí điều trị sẽ hết sức tốn kém. Với hy vọng còn nước còn tát, dù có phải vay mượn bao nhiêu đi chăng nữa, có thể sẽ phải bán căn nhà nhỏ là tài sản duy nhất, bà Miên vẫn cam lòng, chỉ mong sao giữ được mạng sống cho con".

Nhìn núm ruột của mình đang đau đớn quằn quại với những vết mổ rộng khoang bụng vẫn đang ứa dịch, miệng Tuấn liên tục rên: “Mẹ ơi con chết mất”, bà Miên không cầm được nước mắt. Bà chỉ còn biết cầu trời khấn Phật và xin vong linh chồng dưới suối vàng phù hộ cho con trai vượt qua tai nạn khủng khiếp này để Tuấn sớm được trở về bên gia đình. Đối với kẻ đã gây tai họa cho Tuấn, bà chỉ mong sao pháp luật sẽ trừng phạt nghiêm minh để trả lại sự công bằng cho con và cũng là bài học răn đe những thanh niên hư hỏng khác.

Theo An Ninh Hải Phòng