Hành trình làm rõ vụ sát hại thanh niên trong đêm

Nạn nhân là anh Trần Thế Anh, SN 1989, trú ở thôn Rích Gạo, xã Phù Chẩn, Từ Sơn. Sáng 16/8, Công an thị xã Từ Sơn nhận được tin báo, tại nhà bà Nguyễn Thị Thêm ở thôn Doi Sóc, xã Phù Chẩn xảy ra vụ chết người, nạn nhân bị chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Ngay khi nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ nguyên nhân. Theo kết quả khám nghiệm và công tác điều tra thì nạn nhân Thế Anh có nhiều vết thương, bị chết từ đêm hôm trước nhưng nhân dân do lo sợ các đối tượng quay lại nên không dám báo cáo với cơ quan công an.

Do vụ án xảy ra vào đêm khuya, không ai nhận dạng được đối tượng nên việc điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn. Xác định đây là vụ án giết người do trả thù cá nhân nên cùng với công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng tập trung rà soát các mâu thuẫn của nạn nhân. Từ đó nắm được, đêm xảy ra án mạng, Thế Anh có dự sinh nhật một người bạn tại quán karaoke 179 “Làng Tôi”, thuộc thôn Doi Sóc. Trong cuộc hát, một người bạn của Thế Anh phát hiện nạn nhân bị một nhóm đối tượng tìm đánh. Lật lại tất cả các mối quan hệ của nạn nhân, công an Bắc Ninh phát hiện đối tượng Lê Nguyên Đạo, sinh năm 1989, ở thôn Doi Sóc, Phù Chẩn có nhiều biểu hiện nghi vấn bởi trước khi xảy ra án mạng khoảng nửa tháng, Đạo bị Thế Anh đánh bị thương ở đầu phải đi cấp cứu. Xác định, có thể mâu thuẫn trên dẫn đến việc Đạo tìm Thế Anh để trả thù nên lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng trên. Tuy nhiên, ngay sau khi án mạng xảy ra, Đạo không còn ở địa phương.

Nhờ sự nhạy cảm trong công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt được Đạo khi hắn đang lẩn trốn ở Quảng Ninh.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Nguyên Đạo khai nhận, do ấm ức vì bị Thế Anh đánh nên luôn mang theo dao để trả thù. Tối 15/8, Đạo cùng một số đối tượng khác cũng dự một sinh nhật ở quán karaoke Làng Tôi, phát hiện có xe máy của Thế Anh để ở đó nên đã đem theo dao để tìm nạn nhân. Do một người bạn của Thế Anh biết mục đích của Đạo nên ngầm báo cho Thế Anh biết để trốn. Chính vì vậy, khi Đạo xông vào phòng hát của Thế Anh thì không thấy nạn nhân đâu. Tức tối vì bị “hụt” mất con mồi, Đạo cùng đồng bọn bủa đi các nơi để tìm nạn nhân. Sau gần 2h lùng sục khắp nơi không thấy, chúng quay lại quán karaoke. Không ngờ, tại đây, chúng bắt gặp Thế Anh đang đứng dưới sảnh. Lập tức cả bọn đuổi theo. Bị truy sát, Thế Anh chạy vào nhà bà Thêm ẩn nấp phía sau vườn nhưng không thoát. Đạo cùng đồng bọn dùng dao và gậy chém, đánh khiến nạn nhân ngã gục rồi tử vong sau đó.

Tổng hợp các lời khai nhân chứng kết hợp với tài liệu thu thập đươc, bước đầu lực lượng Công an đã xác định được nhóm đối tượng trực tiếp liên quan đến cái chết của Thế Anh gồm: Đạo (đối tượng chủ mưu); Vũ Công Nghị, sinh năm 1985, trú tại thôn Phù Lộc, Phù Chẩn; Nguyễn Đình Long, sinh năm 1990, trú tại thôn Doi Sóc; Nguyễn Phương Mạnh, sinh năm 1995, trú tại thôn Doi Sóc, Phù Chẩn; Nguyễn Tá Sơn, sinh năm 1993, trú tại Yên Lã; Nguyễn Tá Sơn, sinh năm 1995, trú tại Yên Lã, Tân Hồng (thị xã Từ Sơn). Cùng với việc bắt giữ Lê Nguyên Đạo, Công an Bắc Ninh đã vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Biết không thể trốn thoát, các đối tượng trên đã từ nơi lẩn trốn lần lượt về cơ quan công an trình diện. Hiện, Công an Bắc Ninh đã khởi tố bị can các đối tượng trên về hành vi giết người và gây rối TTCC.



Theo P. Thủy (CAND)