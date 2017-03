Hành trình săn lùng kẻ bắn chết nhân viên massge vì bị từ chối phục vụ

Đó là Bùi Văn Đồng (27 tuổi, tạm trú tại ngõ 354, phố Trần Cung, xóm 2, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm). Liên quan đến vụ án này, 4 đối tượng khác cũng bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm.

Đối tượng Đồng tại cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm.

Vụ nổ kinh hoàng giữa đêm khuya

Đêm về khuya, tuyến phố Phạm Văn Đồng đã thưa thớt người qua lại…Lác đác ven đường, một vài quán cà phê, tẩm quất đèn mờ bắt đầu đóng cửa. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, Nguyễn Thị Xuân, tức Ly (28 tuổi, trú tại xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) thúc giục Đà Ánh Tuyết (32 tuổi, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đóng cửa hàng, lúc ấy khoảng 1h30 ngày 1/7.

Tiếng động cơ xe máy nổ giòn sau lưng, theo phản xạ Xuân và Tuyết cùng quay lại, trên hai chiếc xe máy Wave là 5 thanh niên gầy nhẳng, nhiều đối tượng mặt còn búng ra sữa.

Một trong số các thanh niên bước xuống xe, đứng đối diện với Xuân và Tuyết khoảng một mét rồi nói: “Còn làm thư giãn không”. Xuân nhanh nhẩu trả lời: Bọn em nghỉ rồi. Nam thanh niên bất ngờ nổi máu côn đồ: Có đúng chúng mày đóng cửa không? Đã quá quen với những vị khách như thế này nên Xuân im lặng không trả lời.

Ngay lúc đó, gã thanh niên rút từ trong bụng ra một vật hình tròn, giống như một chiếc bút hướng về ngực trái của chị Xuân… khiến chị này gục xuống. Quá bất ngờ trước sự việc xảy ra, Tuyết ú ớ chẳng kịp phản ứng gì còn 5 đối tượng vội bỏ chạy về phía ngã từ Tân Xuân, sau đó thì quay ngược lại hướng ngã tư Cổ Nhuế chạy thoát. Với sự giúp đỡ của người dân địa phương, Xuân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

2h30 sáng 1/7, thông tin về vụ trọng án trên được chuyển đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm. Ngay trong đêm, Công an TP đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ phá án. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân Xuân tử vong do một vết thương xuyên tim, gây mất máu cấp…

Tìm hiểu về hoàn cảnh của Xuân được biết, Xuân là chị cả trong một gia đình có 5 chị em gái. Năm 18 tuổi, Xuân lấy chồng là người cùng quê rồi liên tiếp sinh 2 cậu con trai, kinh tế gia đình vì thế mà vô cùng eo hẹp.

Bàn đi tính lại, vợ chồng Xuân bàn nhau rời quê lên thành phố làm thuê, chồng Xuân xin làm bốc vác tại một bến xe còn Xuân thì chạy chợ kiếm sống cho qua ngày. Xuân không ngờ rằng, đây trở thành bước đi định mệnh làm thay đổi toàn bộ cuộc đời Xuân.

Do đua đòi chúng bạn, chồng Xuân tập tành làm quen với ma túy rồi nghiện hút lúc nào không hay. Không biết bao lần, Xuân đưa chồng đi cai nghiện nhưng rồi anh tại ngựa quen đường cũ… Cực chẳng đã, Xuân và chồng dắt díu nhau ra tòa, theo phán quyết Xuân nuôi cậu con nhỏ còn chồng thì được giao chăm sóc cậu con trai lớn.

Tiếng là thế nhưng về mặt kinh tế tất cả đều do Xuân chu toàn, vì người chồng nghiện ma túy không còn khả năng lao động. Sau khi ly hôn chồng, Xuân ra Hà Nội bán bánh trái và có quan hệ với một người đàn ông đã có vợ, rồi cả hai thuê nhà sinh sống với nhau như vợ chồng…

Sau này, Xuân đến làm nhân viên massage tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn Hà Nội. Cùng thời gian này, mũi công tác khác của Công an huyện Từ Liêm xác định: kiốt trên do Nguyễn Thị Thúy Hoan (29 tuổi, trú tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm) thuê ở số 257 Phạm Văn Đồng với giá 1 triệu đồng/tháng mở quán tẩm quất thư giãn (đối tượng này không treo biển kinh doanh cũng như không xin cấp phép mở quán).

Dẫn giải 4 đối tượn Long, Quỳnh, Bản và Trứ.

Tháng 6/2013, Xuân đến xin làm nhân viên phục vụ tại quán. Ngoài ra, tại cơ sở này còn có một nhân viên khác là chị Đà Ánh Tuyết (ở xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Quán nằm trên tuyến phố Phạm Văn Đồng chạy qua 2 xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh, đây là một trong những địa bàn trọng điểm về tệ nạn xã hội, đặc biêt là tệ nạn mại dâm của thành phố.

Chỉ tính riêng trong năm 2012, Công an huyện Từ Liêm đã bắt giữ 19 ổ nhóm với 57 đối tượng có hành vi môi giới và chứa mại dâm. Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền và Công an sở tại, tình hình tội phạm mại dâm đã cơ bản được giải quyết. Song, từ đầu năm 2013, do những thay đổi trong việc quản lý đối với gái bán dâm nên tình hình lại có những diễn biến phức tạp trở lại.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Công an huyện Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng đảm bảo ANTT tại 2 xã này, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2013, đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công an 2 xã… tổ chức các buổi tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tham gia phòng ngừa tệ nạn. Kết quả điều tra đã xác định tại 2 xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh có 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có biểu hiện hoạt động kích dục và mua bán dâm…

6 tháng đầu năm 2013, đã đấu tranh triệt phá 9 ổ nhóm mại dâm, trong đó xử lý hình sự 9 đối tượng. Qua đó, Công an huyện Từ Liêm đã lên danh sách các đối tượng có biểu hiện chăn dắt gái mại dâm, đưa vào quản lý nghiệp vụ.

Vì thế, ngay sau khi vụ trọng án xảy ra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm đã nhanh chóng khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, đối tượng đó là Bùi Văn Đồng. Quê gốc ở Bắc Giang nhưng Đồng xuống Hà Nội làm nhân viên bảo kê từ nhiều tháng nay. Ngoài việc chăn dắt gái mại dâm, Đồng còn mở hiệu cầm đồ và cho vay tiền với lãi suất cao…

Vào thời điểm vụ trọng án xảy ra, Đồng đi cùng với 4 đối tượng trên 2 chiếc xe máy. Các đối tượng này gồm Phạm Văn Long (24 tuổi, tạm trú tại thôn Phú Minh, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm); Phạm Hồng Quỳnh (21 tuổi, tạm trú tại Cầu Diễn, Từ Liêm); Trần Ngọc Bản (22 tuổi, ở K3, Cầu Diễn) và Nguyễn Công Trứ (HKTT tại Phụng Hiệp, Hậu Giang, hiện đang ở tại Phú Diễn, Từ Liêm).

Trước thời điểm vụ trọng án xảy ra, nhóm đối tượng này đã gây rối tại một số quán tẩm quất, massage và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm… Nhờ việc lên danh sách, các lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng khoanh vùng và dựng chân dung nhóm đối tượng nghi vấn.

Song vào thời điểm đó, các đối tượng gồm Long, Quỳnh, Bản, Trứ và Đồng đều đã bỏ trốn. Tinh vi hơn, chúng còn cắt toàn bộ liên lạc với người thân, quen. Để bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm, các mũi trinh sát được cử đi nhiều hướng, trong đó có Bắc Giang và Hải Phòng, dựng mối quan hệ của các đối tượng trong ổ nhóm.

Tổ công tác lần tìm lên Bắc Giang, gặp gia đình Đồng đã thu được những thông tin quan trọng, sau này là căn cứ để cơ quan điều tra mở rộng vụ án: Đồng sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị, em, mọi người trong gia đình đều đã yên bề gia thất chỉ có Đồng là vẫn còn lêu lổng. Học hết phổ thông, Đồng xuống Hải Phòng làm thuê cho một cơ sở thu mua phế liệu. Khi bố mất sớm, Đồng cũng chẳng kịp về quê để gặp mặt…

Rồi sau đó, Đồng về Hà Nội đi làm, còn cụ thể Đồng làm gì, ở đâu thì người mẹ tuổi cao, sức yếu cũng chẳng hay biết. Rà dựng các mối quan hệ của đối tượng này, Công an huyện Từ Liêm và Phòng PC45 Công an TP Hà Nội nhận định, xưởng thu mua phế liệu ở quận Kiến An, TP Hải Phòng có thể là một trong những điểm đối tượng này lẩn trốn. Những thông tin trên được Công an huyện Từ Liêm chuyển đến Công an TP Hải Phòng.

Cùng thời điểm này, mũi trinh sát còn lại tiến hành dựng các mối quan hệ của Long, Quỳnh, Bản và Trứ. Trong các trường hợp trên, họ đặc biệt chú ý đến Long. Trước đây, Long từng học tại một trường Trung cấp Y ở phường Yên Ninh, quận Ba Đình, TP Hà Nội. “Nhàn cư vi bất thiện” do không có việc làm nên Long chập với nhóm của Đồng thường đàn đúm, sống trụy lạc. Đối tượng này có một người bạn gái đang sinh sống ở huyện Mộc Châu (Sơn La).

Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/7, Công an huyện Từ Liêm có thông tin đối tượng này bỏ trốn lên Hòa Bình. Một tổ công tác được cử lên Hòa Bình, lần theo tung tích của Long, Quỳnh và Bảo. Đối tượng này rất tinh quái, chúng liên tục thay đổi xe khách lẩn trốn. Sau khi có mặt tại Hòa Bình, bọn chúng tiếp tục di chuyển lên Sơn La thuê nhà nghỉ sinh sống.

Chiều 2/7, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng trên đang có mặt tại một cửa hàng ăn uống ở khu vực xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu đã tổ chức bao vây. Khi tra tay vào chiếc còng số 8, các đối tượng quá bất ngờ, chẳng kịp trở tay.

Ngay trong đêm, các trinh sát đã tập trung khai thác các đối tượng trong ổ nhóm. Việc đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn vì nhóm đối tượng đổ bê tông… Qua khai thác nóng, ngay trong đêm, các lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ Trứ, tại một quán tẩm quất massage trên đường Phú Diễn.

Cùng thời điểm này, với sự giúp đỡ của Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Từ Liêm đã xác định được vị trí ẩn nấp của Đồng, đối tượng chính trong vụ án. 23h ngày 3/7, Đồng bị bắt giữ khi đang trốn trên tầng 2 của tòa nhà này.

Khám người đối tượng này, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm thu giữ 1 khẩu súng Colt cùng 11 viên đạn. Từ đây, toàn bộ vụ án đã được làm sáng tỏ. Theo lời khai của Đồng tại cơ quan điều tra thì trước đó Đồng nhặt được khẩu súng Colt cùng một số viên đạn nên thường mang theo người.

Tối 30/6, Đồng đi uống rượu cùng với Long, Bản, Trứ và Quỳnh. Đến khoảng hơn 1 giờ ngày 1/7 cả nhóm rủ nhau lên cầu Thăng Long chơi. Khi đi qua quán thư giãn số 257 Phạm Văn Đồng, Long và Đồng xuống xe trêu trọc Xuân và Tuyết. Rồi sau đó, Đồng nghe thấy có tiếng người chửi đổng nên đã rút súng hướng thẳng về phía chị Xuân… Một ngày sau đó, Đồng quay lại hiện trường vụ án, biết tin chị Xuân đã tử vong nên thông báo cho đồng bọn bỏ trốn

