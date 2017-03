Hành trình triệt phá băng nhóm "xã hội đen" ở Quảng Ninh

Không ít người dân vùng mỏ cũng đã từng phải chịu cảnh "đè đầu cưỡi cổ" của băng nhóm tội phạm do Nguyễn Tiến Phương cầm đầu. Phải tới khi chúng sát hại hai nhân viên của một công ty TNHH mà chúng coi là "đối thủ" một cách trắng trợn thì mọi việc mới được phơi bày.

Để phát hiện, phanh phui và điều tra khám phá đưa ra xử lý Nguyễn Tiến Phương và đồng bọn, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với cơ quan điều tra Bộ Công an và sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) mới lôi được chúng ra ánh sáng pháp luật. Giờ đây, một tổ chức tội phạm với những hành vi phạm tội từng gây chấn động dư luận cả nước đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Hai kẻ cầm đầu là hai anh em ruột đều lĩnh mức án cao nhất: Tử hình. Trong loạt bài viết này, chúng tôi sẽ lược qua về tội ác của chúng và sự vào cuộc của các cơ quan pháp luật.



Cách đây hơn một năm, chiều 30/5/2009, tại khu vực xuất hàng tiểu ngạch từ Việt Nam sang Trung Quốc thuộc thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có những tiếng súng nổ, tiếng người la ó làm huyên náo một vùng. Khi những người dân ở gần đó tới nơi xảy ra sự việc thì thấy những gương mặt đằng đằng sát khí đang đưa hai người đàn ông máu me đầm đìa lên một chiếc ôtô và mất hút trong đêm tối… Tất cả những thông tin trên được báo ngay về cơ quan Công an nơi gần nhất.



Khi lực lượng Công an TP Móng Cái tới nơi thì hiện trường chỉ còn lại một vũng máu. Các điều tra viên thu được ở gần đó 1 vỏ đạn, 1 súng ngắn. Đó là những gì để lại sau khi một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra và đó cũng là "điểm nổ" để cơ quan điều tra bắt tay vào làm rõ sự việc nghiêm trọng này. Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do tranh chấp đường tiểu ngạch xuất hàng lậu từ biên giới Việt Nam sang Trung Quốc giữa Công ty Quang Phát và Công ty Hồng Kông.



Chiều 30/5, người do Công ty Hồng Kông có cãi nhau với một số "nhân viên" của Công ty Quang Phát (Công ty do Phương "Ninh Hột" đứng đầu) về việc tranh chấp một số điểm đưa hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc tại ngã ba Lục Chắn. Khi Phương và bọn đàn em trên đường vào xã Hải Sơn để thị sát tình hình thì được bọn đàn em báo có người lạ xuất hiện ở khu vực bến Lục. Ngồi trên xe, Phương ra lệnh cho đám đàn em gọi người đến giải quyết. Theo lệnh của Phương, quen thói côn đồ ức hiếp người khác bằng hung khí nên bọn chúng đã mang theo súng để "nói chuyện" với phía bên kia. Chẳng cần phải đôi co nhiều, chúng nổ súng và hai nhân viên phía Công ty Hồng Kông mang hàng đi xuất khẩu đã bị chúng bắn bị thương nặng.



Trụ sở Công ty Quang Phát.



Người dân còn cung cấp thêm rằng, hai người bị thương nặng được đưa lên ôtô và đi ngược về Móng Cái lên phía Bến Lợn cùng với mấy người Trung Quốc. Bến Lợn là nơi trước đây Phương thường tổ chức xuất lậu lợn qua biên giới. Hai nạn nhân bị thương nặng được xác định ngay, đó là anh Nguyễn Văn Sĩ và Lê Văn Điệp, nhân viên Công ty Hồng Kông. Các đối tượng đưa các anh đi đâu thì không ai rõ. Sự mất tích đầy bí ẩn này đã là những vấn đề rất được người dân Móng Cái, gia đình nạn nhân và cơ quan pháp luật quan tâm.



Có thể nói, sự việc tranh chấp dẫn tới đánh và bắn nhau giữa Công ty Quang Phát và Công ty Hồng Kông làm hai người bị thương nặng và mất tích thêm một bằng chứng về tổ chức tội phạm mang tên Phương "Ninh Hột". Người dân gọi đó là một băng nhóm tội phạm do Nguyễn Tiến Phương cầm đầu hoành hành suốt nhiều năm ở địa bàn Móng Cái, Quảng Ninh. Phương chẳng phải là một doanh nhân thành đạt như hắn và một số người từng xưng tụng mà thực chất đó là một tên trùm buôn gỗ lậu, động vật hoang dã, bảo kê bến bãi, đường buôn bán tiểu ngạch… Những chủ hàng muốn xuất được hàng hóa sang Trung Quốc từ Móng Cái đều phải qua tay Phương. Nếu người nào "to gan" mà qua mặt thì sẽ bị Phương cho đàn em "xử lý"…



Nhiều người dân bức xức, nhưng họ sợ "oai" của Phương "Ninh Hột" nên không dám tố giác với cơ quan Công an. Cho đến khi Bộ Công an triệt phá thành công băng nhóm tội phạm có tổ chức do Năm Cam cầm đầu, một người dân mới dám gửi thư nặc danh đến lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (tên gọi trước đây của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm) tố cáo các hành vi phạm tội của Phương và đàn em. Những năm ấy, một tổ công tác có kinh nghiệp của Phòng 5 (Phòng đấu tranh với tội phạm có tổ chức và tội phạm có yếu tố nước ngoài) của Cục Cảnh sát hình sự đã có mặt ở Móng Cái, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh nắm tình hình, dựng lên "chân dung" của ông trùm và băng nhóm tội phạm này.



Nhóm công tác này có nhiệm vụ phát hiện hành vi phạm tội cụ thể để "xiết" các đối tượng vào vòng luật pháp. Tuy vậy, những gì thu thập được là vô cùng khó khăn, bởi thời gian vụ việc xảy ra đã lâu nên chứng cứ không còn đầy đủ. Mặt khác, những người bị hại sợ bị trả thù nên không dám hợp tác với cơ quan Công an… Tất cả đều rất khó để xúc tiến các bước tố tụng của một vụ án để phanh phui tổ chức tội phạm do Phương "Ninh Hột" cầm đầu. Tổ công tác của Phòng 5 đã trao đổi với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Móng Cái khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi sát mọi di biến động của tổ chức tội phạm này.



Và, đêm 30/5/2009 là thời điểm để cơ quan điều tra tiến hành "vây chặt, bắt gọn". Sự kiện bắn 2 nạn nhân bị thương nặng đã bị nhóm của Phương đưa lên xe chở về Bến Lợn là một hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn. Ngày 3/6/2009, cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã khởi tố vụ án hình sự "bắt giữ người trái pháp luật".



Ngay hôm sau, lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi cư trú của Nguyễn Tiến Chung (em trai Nguyễn Tiến Phương), 49 tuổi, trú tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, đã được tiến hành. Đó là bước mở đầu cho một chặng đường dài điều tra…

Theo CAND