Hành trình truy bắt băng cướp ‘đập đá’

Vừa khám phá xong chuyên án triệt phá “băng cướp tốc độ” vào tháng 1-2015, cảnh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN) Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tiếp tục đấu tranh với một băng trộm cướp nguy hiểm đều nghiện ma túy đá. Tuy nhiên, dù liều lĩnh, hung hãn khi gây án hay đầy kinh nghiệm đối phó với công an, cuối cùng băng cướp này vẫn sa lưới sau hai tháng lọt vào tầm ngắm của trinh sát đặc nhiệm.

Kẻ cướp ẩn mình trong khách sạn

Khi trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ trộm, cướp giật... bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện có một nhóm thanh niên nghi vấn chuyên thuê các khách sạn ở những tuyến đường một chiều như quốc lộ 13, Ung Văn Khiêm… Nhóm này chọn nơi ẩn náu như vậy nhằm khi gây án sẽ chạy ngược chiều với tốc độ cực nhanh để tránh bị công an, người dân phát hiện đặc điểm xe, nhận dạng.

Thiếu tá Lê Minh Huy, chỉ huy tổ HSĐN, đánh giá không thể chạy ngược chiều theo đối tượng nên trinh sát phải phán đoán, nắm rõ các tuyến đường mà chúng thường gây án để luôn đặt trong tầm kiểm soát.

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Thạnh, cho biết tổ HSĐN là chủ công ròng rã đeo bám hơn 60 ngày đêm để khám phá chuyên án. Đầu tháng 3, chân tướng các thành viên trong băng trộm cướp mới nổi trên đã dần dần lộ rõ và công an xác lập chuyên án đấu tranh. Sở dĩ có thể nắm nhanh lai lịch của nghi can là do trinh sát làm tốt công tác lập hồ sơ đối tượng nghi vấn, theo dõi đường đi nước bước, giờ giấc sinh hoạt từ khi chúng mới nhen nhóm hoạt động.

Nguyễn Đinh Hiền, đối tượng cầm đầu cùng tang vật trộm cướp được. Bốn nghi can trộm cướp bị bắt. Ảnh: CTV

Bốn nghi can bị bắt khẩn cấp về hành vi trộm, cướp giật gồm Nguyễn Đinh Hiền, Huỳnh Văn Y, Nguyễn Tấn Nghĩa (có một tiền án trộm cắp) và Trần Trung Hiếu (có một tiền án cướp giật). Ngoài ra, hai đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho băng nhóm này sử dụng là Phan Văn Vinh và Huỳnh Thị Thanh Kiều được bàn giao cho Công an quận 2 điều tra về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Dù còn trẻ tuổi nhưng Hiền đã lập băng trộm cướp cầm đầu các đàn em. Khác với các băng cướp “tốc độ” luôn di chuyển 80-100 km/giờ trên đường để giật tài sản, băng của Hiền không chỉ cướp giật mà còn sử dụng thành thạo các dụng cụ mở khóa nhà, bẻ khóa xe để trộm nóng. Hiền và đồng bọn bỏ nhà đi thuê khách sạn làm nơi trú ngụ, tụ tập cùng nhau “đập đá”, đem “chiến lợi phẩm” trộm cướp về cất giấu, chia nhau tiêu xài.

Ngày đêm ra đường săn bắt cướp

Thiếu tá Huy nhận định vì nghiện ma túy nên băng nhóm của Hiền gây án liên tục kiếm tiền “đập đá”. Khi chuyên án đã xác lập, tổ trinh sát HSĐN có vỏn vẹn 10 người phải chia nhau ra làm nhiệm vụ tuần tra khép kín địa bàn 24/24. “Anh em trinh sát phải giả làm xe ôm dang nắng chang chang ngoài đường, gặm bánh mì cả tuần lễ, hay thức trắng nhiều đêm liền nhưng ai cũng quyết tâm phá án”.

Nhằm đối phó công an, băng nhóm của Hiền liên tục thay đổi nơi ở, vài ba bữa lại đổi khách sạn và hoạt động táo tợn ngày đêm. Nhiều nạn nhân đeo túi xách bên người, đang đổ dốc cầu bị chúng giật bất ngờ gây tai nạn ngã xe. Còn hàng loạt vụ trộm, cướp giật khác sau khi lấy được tài sản giá trị, băng nhóm này đã phi tang giấy tờ của nạn nhân không thể thu hồi, gây biết bao khổ sở.

Rạng sáng 24-3, băng nhóm của Hiền đột nhập vào nhà anh H. ở phường 27, quận Bình Thạnh cuỗm đi nhiều tài sản gồm xe máy, máy tính xách tay, ĐTDĐ… Nhận thấy thời cơ thuận lợi để phá án, chờ các đối tượng về nấp trong khách sạn, lực lượng cảnh sát hình sự ập vào khiến chúng ngỡ ngàng không kịp trở tay. Hiền và đồng bọn bị bắt tại chỗ cùng toàn bộ tang vật. Triệt phá được băng trộm cướp liều lĩnh, các trinh sát HSĐN ai cũng thở phào vì góp phần đảm bảo, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại bình yên cho người dân.