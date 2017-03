Hành trình truy bắt băng cướp tiệm vàng có 3 khẩu súng

Tiệm vàng Ngọc Hà, ở số 117 Nguyễn Sơn, nay thuộc quận Tân Phú, TP HCM do ông Trần Tấn làm chủ. Ngày 19/5/2003, khoảng 21h30, nhân viên bán hàng Mai Thị Mạnh Trinh cùng hai thợ bạc Võ Thành Đông và Nguyễn Minh Luân thu gom đồ đạc chuẩn bị đóng cửa, thì một thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang, bịt mặt bước thẳng tới quầy nữ trang.

Hắn rút khẩu súng ngắn từ lưng quần ra nhằm ngực chị Trinh, quát lớn: "Mở tủ đưa hết tiền vàng đây, không tao bắn chết". Biết đã gặp nạn, anh Đông vội hô hoán: "Cướp, cướp, bà con ơi". Gã thanh niên quay họng súng đen ngòm về phía anh, ra lệnh: "Đứng yên giơ tay lên".

Vừa dứt câu, hắn lạnh lùng siết cò. Nghe tiếng kêu “tách” mà không thấy súng nhả đạn, tưởng là hàng dỏm, anh Đông tưởng đồ giả xông vào ôm chặt tên cướp đồng thời kêu anh Luân đóng cửa. Lúc đó, tên thứ hai xuất hiện, lao đến gí súng vào bụng anh Luân gằn giọng: "Muốn sống thì lui ra".

Luân luýnh quýnh chưa kịp phản ứng, con chó phốc từ trong nhà phóng ra nhảy bổ lên người tên cướp. Gã nhằm con chó bắn ngay một phát, viên đạn cày xuống nền nhà toé lửa. Chú chó càng hung dữ hơn, lao vào cắn xé khiến hắn hoảng hốt chạy ra cửa. Tên kia cũng chạy theo đồng bọn.

Súng và hung khí của băng cướp. Ảnh: Công an TP HCM.

Bọn cướp chạy bộ dọc đường Nguyễn Sơn. Hai nhân viên khác của tiệm vàng ngồi gần cây xăng phát hiện chúng, liền đuổi theo, truy hô. Chúng bắn chỉ thiên liên tiếp nhằm ngăn cản sự truy đuổi và lủi vào hẻm 96KC Thoại Ngọc Hầu. Bà con trong hẻm đổ ra đường vây bắt cướp và nhiều người gục ngã vì những phát đạn điên cuồng của chúng.

Chạy đến cuối hẻm 96KC, thấy một thanh niên đi xe máy chở hai phụ nữ, bọn cướp chĩa súng uy hiếp: "Dừng lại, đưa xe đây". Anh này chưa kịp xuống xe, một tên đã bắn ngay vào đùi anh và bồi thêm hai phát trúng bụng và đầu nạn nhân. Người dân lao tới giải cứu nạn nhân, toán cướp nã đạn và cướp được một chiếc xe bỏ chạy trong đêm tối.

Công an xác định 7 người trong hẻm bị thương, một người thiệt mạng trước họng súng của nhóm sát thủ. Cảnh sát thu được 8 viên đạn còn nguyên, 12 vỏ đạn, 3 đầu đạn, một hộp tiếp đạn, tất cả đều của súng K54. Bọn cướp đã chuẩn bị tới hai súng ngắn, trên đường tháo chạy bắn hơn 20 phát đạn.

Nhận định hai tên cướp chưa đi xa, cảnh sát được huy động cùng chó nghiệp vụ phong tỏa trên diện rộng săn lùng những kẻ thủ ác nhưng cả đêm không phát hiện bóng dáng chúng. Đặc điểm nhân dạng của hai tên cướp được xác định, chúng còn trẻ, cao trên 1m6, một tên nói giọng Bắc, da ngăm đen, tóc chẻ hai mái, mặc áo trắng ngắn tay, quần màu tối, tên còn lại nói giọng miền Trung, người hơi gầy, tóc dài, quần áo màu xanh...

Ngay sáng hôm sau, Ban chuyên án được thành lập, đại tá Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc công an thành phố cùng hai phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo phối hợp các lực lượng chức năng khác tham gia phá án. Ban chuyên án nhận định băng cướp có từ 2 đến 4 tên, sử dụng thành thạo vũ khí quân dụng, khả năng có tên từng phục vụ trong quân ngũ, cấu kết với loại tội phạm chuyên nghiệp thực hiện hành vi phạm tội.

Dấu vết về những tên cướp táo tợn vô cùng mong manh. Ban chuyên án chỉ tập trung rà soát các băng cướp có vũ khí, khẩn trương xác minh những quân nhân xuất ngũ có biểu hiện thoái hóa, biến chất, lật lại hồ sơ băng nhóm tội phạm sử dụng súng K54 trước đây để phân tích, lần tìm manh mối vụ án. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tây Ninh... lên danh sách, sàng lọc số nghi phạm thường xuyên vắng mặt tại địa phương, có dấu hiệu hoạt động gây án liên tỉnh. Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) chỉ đạo Ban chuyên án tìm họa sĩ phác họa chân dung hai tên cướp, đăng tải trên các phương tiện truyền thông để huy động quần chúng tham gia tố giác tội phạm.

Tiệm vàng Ngọc Hà, tại thời điểm nhóm cướp gây án. Ảnh: Công an TP HCM.

Thời điểm này, Đồng Nai có họa sĩ tên Thành khá nổi tiếng, từng vẽ chân dung Dũng Chim Xanh, kẻ cầm đầu băng cướp có vũ khí hoạt động xuyên quốc gia - là tài liệu quan trọng giúp cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ phá án. Các trinh sát lặn lội lên Đồng Nai nhiều lần mới đón được họa sĩ về thành phố. Do có quá nhiều nhân chứng mô tả lại hình dáng hai tên cướp với những tình tiết khác nhau, họa sĩ Thành phải mất rất nhiều thời gian để dựng lại bộ mặt kẻ tội đồ. Sau cả chục lần chỉnh sửa, cuối cùng hai bức chân dung của hung thủ cũng hoàn tất.

Rà soát lại những băng cướp có vũ trang, sàng lọc các băng tội phạm có tổ chức, Ban chuyên án đặc biệt chú ý đến ba băng nhóm giang hồ cộm cán do Trần Đức Trà, Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Anh Tuấn cầm đầu vừa bị Công an TP HCM triệt phá. Các băng nhóm này liên tục dùng “hàng nóng” gây ra nhiều vụ thanh toán đẫm máu, cướp tài sản rất liều lĩnh.



Quá trình điều tra vụ bắn người, cướp 270 triệu đồng trên đường Cao Thắng, có ý kiến xác nhận khẩu súng gây án liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà. Ban chuyên án chỉ đạo các điều tra viên đấu tranh với băng của Tuấn, tập trung vào hai thành viên là Nguyễn Phi Hùng và Quang "Gà" có đặc điểm ngoại hình giống với những tên cướp tiệm vàng.

Các trinh sát được cử đi Quy Nhơn, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng... để xác minh, bóng dáng những kẻ cần tìm vẫn biền biệt. Tuy nhiên, sau đó, các thành viên trong nhóm cướp của Tuân lần lượt bị loại ra khỏi vòng nghi vấn.

Được giao trực tiếp thụ lý vụ án, Đại úy Võ Hữu Nghĩa (nay là điều tra viên cao cấp, Đội phó Đội truy xét Phòng cảnh sát hình sự thành phố) ngày đêm không nguôi trăn trở với từng tình tiết của vụ án. Hễ nghe tin nơi nào xảy ra cướp tiệm vàng anh lại tức tốc lên đường, hy vọng lần ra manh mối...

Một năm sau, tối 25/5/2004, anh Lê Văn Thuấn, Phó ban điều hành KP9, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân và ba đội viên dân phòng trực tại trụ sở thì một thanh niên đi xe máy chở bạn gái chạy đến nẹt pô khiêu khích. Lực lượng dân phòng nhắc nhở nhưng anh ta vẫn cố tình rú ga ầm ĩ một hồi rồi mới bỏ đi. 15 phút sau, gã quay lại cùng nhóm bạn vừa chửi, vừa ném gạch vào trụ sở.

Bị truy đuổi, chúng tháo chạy về hướng Tân Hòa Đông, tên cầm đầu lủi xe vào một con hẻm. Thấy hai dân phòng đuổi theo, hắn bất ngờ rút súng bắn vào bàn chân trái một người, nổ một phát chỉ thiên rồi mới tháo lui.

Gã thanh niên này được xác định là Trần Trung Hiếu (17 tuổi). Nhân thân của Hiếu được làm rõ, mới 14 tuổi cậu ta thường xuyên gây gổ, đánh lộn, liên tục bị Ban điều hành khu phố và lực lượng dân phòng xử lý nên đem lòng thù tức, rắp tâm báo thù. Ba đồng phạm còn lại gồm: Hồ Minh Luân, Nguyễn Ngọc Hà (đều 15 tuổi) và Lưu Hồng Kỳ (16 tuổi, cùng ngụ trong phường).

Sau nhiều ngày lặn lội tới các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Nai, lực lượng công an đã tóm được ba tên, riêng Hiếu vẫn biệt tăm. Khi biết vòng vây ngày càng siết chặt, Hiếu đầu thú, chỉ nơi cất giấu vũ khí. Khẩu K54 cùng 5 viên đạn bị thu giữ. Chiều 1/6/2004, Hiếu khai nguồn gốc khẩu súng do anh ta nhặt được trong bụi cây gần nhà.

Cơ quan công an khẳng định khẩu K54 này là tang vật của vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà. Hiếu khai, khẩu súng mượn của tên Bình, làm thợ dệt, có vợ làm massage, thuê nhà tá túc tại phường Bình Trị Đông. Bình tàng trữ tới 3 khẩu súng ngắn, nhiều băng đạn, có lần gã khoe cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà.

Theo Công an TPHCM