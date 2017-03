Hành trình truy bắt hai nghi can giết người bằng vỏ chai bia

Công an quận Bình Thạnh đã vượt hàng trăm cây số đón lõng, bắt giữ nghi can này khi đang dự đám ăn hỏi ở quê. Sau đó công an tiếp tục đấu tranh, thuyết phục qua điện thoại với đối tượng chính khiến đối tượng nhanh chóng ra đầu thú.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 đêm 30-10, tại quán nhậu Bia Sài Gòn (đường D2 nối dài, thuộc phường 25, quận Bình Thạnh), anh Trần Hùng Lĩnh (23 tuổi, quê Bình Định) bị một thanh niên lạ mặt hai tay cầm hai vỏ chai bia đâm và tử vong trước khi đến bệnh viện cấp cứu.

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu các dấu vết để lại. Riêng các đối tượng gây án và bạn bè ngồi nhậu chung cùng các đối tượng này đã bỏ trốn nên hầu như không có bất cứ thông tin gì về hung thủ.

Khi thu thập lời khai của những người biết việc, có nhân chứng cung cấp biển số xe của một người ngồi cùng bàn nhóm mâu thuẫn với anh Lĩnh. Nhưng khi cảnh sát đi Long An xác minh thì được biết người này chỉ ngồi chung trong quán nhậu chứ không liên quan.

Một nguồn tin khác lại cung cấp được tin đối tượng đâm chết anh Lĩnh tên Tài, từng học ở một trường cấp 3 tại Long Khánh, Đồng Nai. Cảnh sát sàng lọc tất cả những người tên Tài từng học tại trường này nhưng lại không có ai giống với nghi can gây án được nhân chứng nhận dạng.



Nhân bị bắt giữ khi đang về quê dự đám hỏi người bà con

Trong khi manh mối truy tìm hung thủ tưởng chừng bế tắc thì Công an quận Bình Thạnh đã tập trung nghiên cứu hình ảnh do camera hiện trường ghi lại được khá rõ mặt nghi can cầm chai bia đâm nạn nhân. Từ hình ảnh này, có nhân chứng cung cấp cho cảnh sát, xác định người này tên Nhân, là chủ một tiệm hớt tóc ở phường 21, quận Bình Thạnh. Khi cảnh sát tìm đến tiệm thì được biết vào ngày 31-10, Nhân đã đón xe về quê ở huyện Cầu Ngang, Trà Vinh để sáng hôm sau dự đám hỏi một người bà con.