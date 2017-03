Hành trình truy bắt hung thủ giết 2 người trong Công viên Tuổi trẻ

Vụ án lúc nửa đêm

Gần 2h sáng 8/8, trực ban Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo của Công an phường Thanh Nhàn cho biết, tại trước cửa quán bar DJ Park trong Công viên Tuổi trẻ xảy ra án mạng. Lập tức, Ban Chỉ huy Công an quận đã báo cáo Công an thành phố, đồng thời chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm hình sự nhanh chóng xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường điều tra, làm rõ.

Lúc lực lượng Công an có mặt, một nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Đông, 32 tuổi, trú ở thị trấn Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ đã tử vong, hai người khác là anh Nguyễn Quang Phú, 35 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội và Hà Văn Tính cũng ở Cẩm Khê, Phú Thọ bị thương đã được đưa đi bệnh viện. Đến 2h30 cùng ngày, anh Phú cũng tử vong.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã chia thành nhiều tổ công tác khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, tối 7/8, chị Hà Thị Thanh Lan, 34 tuỏi, trú ở Ô Cách, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội tổ chức sinh nhật nên đã mời hơn 30 người bạn ăn uống ở quán Trọng Khách, làng Lệ Mật, Long Biên. Sau tiệc sinh nhật, cả nhóm hơn 30 người đi trên 6 ôtô và một số xe máy tiếp tục đi vui vẻ ở quán bar. Đến 0h ngày 8/8, khi quán bar đóng cửa, các đối tượng ra ngoài cửa quán nói chuyện và đã xảy ra sự việc trên. Tuy nhiên, việc xác minh, làm rõ vụ án gặp rất nhiều khó khăn bởi đối tượng đông, tất cả đều đã uống rượu bia, nhiều người không còn tỉnh táo.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định 5 người có liên quan trực tiếp đến vụ án đó là 3 nạn nhân Nguyễn Mạnh Đông, Nguyễn Quang Phú, Hà Văn Tính và hai đối tượng khác Nguyễn Trọng Hảo, 32 tuổi, trú ở Thống Nhất, Kim Lan, Gia Lâm và Hoàng Văn Điệp, 24 tuổi, trú ở Đặng Xá, Gia Lâm. Trước lúc xảy ra xô xát thì Hảo và Phú có khoác vai nhau đi về phía bên trái đường để nói chuyện với nhau. Thấy thế, Điệp liền đi theo Phú, còn bạn của Hảo là Tính và Đông cũng theo sát. Lúc sau, Phú và Hảo phát sinh mâu thuẫn nên đánh nhau, lập tức Điệp, Đông và Tính cùng rút dao xông vào hỗ trợ bạn mình. Hậu quả của cuộc hỗn chiến, Phú và Đông thiệt mạng, còn Tính bị thương.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Hoàng Văn Điệp là đối tượng chính của vụ án. Tuy nhiên, sau khi gây án, Điệp đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lần theo dấu vết của Điệp, lực lượng chức năng xác định hắn đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở tận Chợ Đồn, Bắc Kạn. Lập tức, một tổ công tác do Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng dẫn đầu cùng với 4 cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an quận lên đường.



Các đối tượng trong vụ án.

Lúc đó là 7h30 tối 9/8. Thông tin các anh nắm được là Điệp đang trốn tại nhà Hoàng Văn Thuận, 28 tuổi, ở thôn 3, Đạo Sảo, Chợ Đồn. Tổ công tác đến huyện Chợ Đồn cũng là lúc đồng hồ đã chỉ sang 1h30 ngày hôm sau. Tuy nhiên, Thuận lại có tới 2 ngôi nhà, cách nhau hơn 40km nên không thể xác định Điệp đang trốn ở đâu. Những cơn mưa rừng đã khiến đất đá sạt lở lấp kín đường như thêm sự thử thách đối với các cán bộ truy bắt. Đến nơi, đồng chí Công an xã hướng dẫn đoàn đi bộ thêm hơn 3km. Tuy nhiên, Điệp không có ở vị trí này. Lập tức, tổ công tác quay lại huyện Chợ Đồn.

Lúc này, đã gần 6h sáng, đúng với yêu cầu về thời gian đặt ra. Ngôi nhà của Điệp trốn là nhà sàn, có rất nhiều cửa sổ không chấn song, bên dưới là vực trũng, rồi đến rừng rậm rất dễ lẩn trốn. Chính vì vậy, Trung tá Hùng đã chỉ đạo các cán bộ chốt chặn các lối thoát rồi áp sát vòng vây, kiểm tra ngôi nhà. Kiểm tra đến một chiếc giường sát bên cửa sổ, Thượng úy Phạm Quang Tú thấy có một thanh niên đúng với nhân dạng của Điệp đang ngủ, lập tức khóa tay đối tượng, cùng đồng đội đưa về Công an xã.

Cùng với việc làm các thủ tục cần thiết, tổ công tác đấu tranh nóng với đối tượng. Gần 8h sáng 9/8, các anh lập tức đưa đối tượng về Hà Nội, không ai dám nghỉ ngơi một phút nào, kết thúc chuyến đi dài hơn 400km đường rừng với thời gian gần 20 giờ đồng hồ liên tục.

Được biết, vụ án nghiêm trọng trên bắt nguồn từ việc hết sức nhỏ. Số là nạn nhân Phú và Nguyễn Trọng Hảo từng là bạn thân của nhau nên Hảo biết Phú bị bệnh nặng. Thời gian gần đây, Phú yêu và sống với như vợ chồng với một cô gái, hiện đã có thai 3 tháng. Tuy nhiên, không hiểu từ đâu, người yêu Phú biết bệnh tật của anh ta nên Phú đã nghi ngờ Hảo tiết lộ bí mật. Chính vì vậy, trong buổi gặp mặt, Phú đã gọi Hảo ra trách móc dẫn tới việc cãi cọ. Vì bênh bạn, nên Điệp đã ra tay...

Về phía Hoàng Văn Điệp, sau khi gây án đã gọi điện cho Phùng Đắc Cương, ở Dương Xá, Gia Lâm nói chuyện mình đâm chết người. Cương điện thoại cho Hoàng Anh là anh trai Điệp kể lại toàn bộ sự việc. Cả 3 thống nhất sẽ đưa Điệp lên nhà anh Thuận là bạn Hoàng Anh để trốn. Cương cho Điệp vay 20 triệu làm lộ phí, rồi điện thoại cho Phùng Văn Long, 27 tuổi, ở Dương Xá, Gia Lâm nhờ đưa Điệp đi trốn. Cả bọn không ngờ, chưa đầy 1 ngày sau khi Điệp lên Bắc Kạn, đã phải quy hàng.

Đến ngày 17/8, Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ 5 đối tượng gồm Nguyễn Trọng Hảo, Hoàng Văn Điệp, Hoàng Anh, Phùng Đắc Cương, Phùng Văn Long về các hành vi giết người, gây rối TTCC, che giấu tội phạm.



Theo Phương Thủy (CAND)