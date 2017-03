Hành trình truy bắt kẻ giết chủ tiệm vàng

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 6-9, Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai và Quảng Ninh bắt hai nghi can sát hại anh Nguyễn Hiếu Học - chủ tiệm vàng Hiếu Học (thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai) để cướp vàng, xe SH vào đêm 27-8.

Hai nghi can là Nguyễn Văn Long (21 tuổi) và Phạm Ngọc Anh (22 tuổi, cùng trú tại Krông Pắk, Đắk Lắk) đã được Công an tỉnh Đồng Nai di lý từ Quảng Ninh về Đồng Nai.

Nhận định hung thủ trốn ra phía Bắc

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, nhận được tin báo án mạng, Ban giám đốc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương vào cuộc. Công an ghi nhận thời gian gần đây, anh Học thường tiếp xúc với hai thanh niên sống ở khu trọ gần tiệm vàng. Vào thời điểm nạn nhân Học bị sát hại, hai thanh niên này nhanh chóng biến mất khỏi khu nhà trọ, để lại nhiều vật dụng không kịp mang theo. Qua hình ảnh thu được từ camera của tiệm vàng cho thấy vào gần 24 giờ ngày 27-8 (đêm xảy ra án mạng) có hai thanh niên đến bấm chuông nhà anh Học.

Hai nghi can Long, Ánh cùng tang vật lúc bị bắt .(Ảnh chụp lại từ video)

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo truy tìm hai đối tượng nghi vấn đến công an các tỉnh, thành lân cận. Ngày 28-8, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, thu hồi được chiếc xe Honda SH của nạn nhân Học tại chợ thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đây là chiếc xe của anh Học bị hung thủ dùng để tẩu thoát khỏi hiện trường.

Từ những thông tin thu thập, ban chuyên án xác định hai nghi can là Long, Anh và nhận định có khả năng đối tượng trốn chạy ra các tỉnh phía Bắc.

Sa lưới trong nhà nghỉ

Đội Cảnh sát đặc nhiệm Công an tỉnh Đồng Nai lập tức lên đường truy tìm hung thủ. Các trinh sát đã đi khắp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, TP Hà Nội… để tìm dấu vết.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai về vụ án trên, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45, đã chỉ đạo một tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai xác minh thông tin và truy bắt đối tượng. Tối 5-9, phát hiện các đối tượng nghi vấn đang ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), tổ công tác của Phòng 5 C45 cùng với trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai, có sự hỗ trợ của các đơn vị kỹ thuật Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã đến ngay TP Hạ Long.

Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát hình sự cùng Công an TP Hạ Long rà soát tất cả nhà nghỉ, khách sạn. Đến gần 4 giờ sáng 6-9, tổ công tác phát hiện, bắt giữ hai nghi can đang trọ ở nhà nghỉ Anh Thơ ở phường Bãi Cháy.

Ngay khi bị bắt, Long và Anh nhanh chóng khai nhận việc sát hại chủ tiệm vàng Hiếu Học.

Hai kẻ sát nhân lạnh lùng, tàn độc

Theo một cán bộ điều tra, trong quá trình lấy lời khai hai nghi can không chút sợ hãi mà biểu hiện lạnh lùng. Cả hai khai do làm nghề thợ sơn, ở trọ gần tiệm vàng nên quen biết anh Học. Lợi dụng nạn nhân hay rủ về nhà ăn nhậu, biết nạn nhân sống độc thân nên chúng bàn nhau sát hại để cướp tài sản. Vào đêm xảy ra án mạng, anh Học thấy mệt nên nhờ Long, Anh mát xa. Thấy anh Học đang nằm úp, chúng dùng dao tấn công liên tiếp cho đến khi nạn nhân bất động. Cả hai vơ hết tiền, vàng rồi lấy xe SH của nạn nhân bỏ trốn.

Ngay trong đêm, chúng chạy thẳng đến chợ Di Linh rồi gửi xe ở chợ đón xe lên Đà Lạt vui chơi. Đến ngày 30-8, hai kẻ sát nhân ra Hà Nội để du lịch. Tại đây Long và Anh đã đưa nhiều tiền, nhẫn vàng để bao hai cô gái ở quán karaoke. Đến ngày 3-9, hai hung thủ đưa hai cô gái mới quen đi du lịch tại TP Hạ Long. Khi công an ập vào bắt giữ thì chúng đang say giấc nồng bên gái đẹp.

Tang vật thu giữ gồm một túi đựng nhiều vòng vàng, nhẫn, dây chuyền các loại có ký hiệu của tiệm vàng Hiếu Học. Qua kiểm đếm sơ bộ gồm 2,8 kg vàng, hơn 200 triệu đồng tiền mặt.

NGUYỄN ĐỨC