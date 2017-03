Hành trình truy bắt kẻ hiếp dâm và cướp hàng chục xe ôm

Mới đây, sau nhiều tháng giăng lưới, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Tuấn (19 tuổi, ngụ thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An) để điều tra về hành vi “cướp tài sản” và “hiếp dâm”.

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong tháng 2 và 3, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp xe ôm táo bạo. Thủ đoạn của tên cướp là giả vờ đi tìm bạn, bị lỡ đường và thuê các lái xe ôm lớn tuổi, sau đó điều họ đến đường vắng rồi bất ngờ dùng dao tấn công cướp tài sản.

Trước tình hình đó, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương đã thành lập chuyên án quyết tâm làm sáng tỏ các vụ cướp. Do các vụ cướp xe ôm xảy ra đều khắp địa bàn tỉnh nên ban chuyên án đã huy động các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị cùng tham gia phá án.

Hiện trường một vụ án cướp xe ôm.

Khi lực lượng trinh sát được tỏa đi các địa bàn để dò la hành tung của nghi can thì phát hiện chiếc xe máy của một lái xe ôm bị cướp vào tối ngày 31/3 đang lưu thông trên địa bàn huyện Thuận An. Lập tức trinh sát đã đeo bám và thu thập thông tin về chủ phương tiện. Xác minh nhanh, chiếc xe này do một người tạm trú ở xã Thuận Giao mua lại của một thanh niên tại thị trấn An Thạnh.

Qua công tác khoanh vùng các nghi can tại địa phương, mọi nghi vấn của cơ quan công an tập trung vào Nguyễn Hoàng Tuấn. Người này có nhiều hành tung đáng ngờ về thời gian đi lại, cũng như cách ăn chơi của mình. Đặc biệt, Tuấn còn là nghi can một vụ hiếp dâm cướp tài sản.

Tiếp đó, tối 2/5, tại một khu đất trống thuộc phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một đã xảy ra một vụ cướp xe ôm. Chưa đầy một tuần sau, cách hiện trường cũ khoảng 3 km lại xảy ra một vụ cướp tương tự. Theo trình báo của nạn nhân, hung thủ của cả 2 vụ án này là một thanh niên dáng vẻ thư sinh, ăn nói lịch sự.

Xác định tên cướp đã “trở lại”, ban chuyên án lập tức cất cử các trinh sát tổ chức giăng lưới. Tối 14/5, khi Tuấn đến phòng trọ của bạn gái thuộc phường Phú Hòa thì bất ngờ bị các trinh sát từ các hướng lao đến khống chế, bắt gọn.

Tuấn tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, tháng 10/2009, Tuấn cùng Võ Quốc Thắng (21 tuổi) đã lừa một phụ nữ khoảng 26 tuổi bán ve chai đến khu vườn măng cụt vắng người, khống chế để hiếp dâm và cướp điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân. Sau khi gây án, Tuấn đã trốn khỏi địa phương.

Đến đầu tháng 2/2009, Tuấn bắt đầu đi cướp tài sản của các lái xe ôm lớn tuổi. Theo đó, tối 4/2, người này nhờ ông Huỳnh Văn Lang, hành nghề tại khu vực ngã tư Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một) chở đi xã An Sơn, huyện Thuận An với giá 50.000 đồng. Khi đến khu vực bến đò An Sơn, Tuấn bảo ông Lang chạy vào một đường vắng và cho biết nhà người quen ở trong đó.

Đến nơi, gã thanh niên vờ hỏi mượn điện thoại của bác tài xe ôm để gọi cho người quen lấy tiền ra trả. Khi ông Lang vừa trao chiếc điện thoại thì Tuấn rút dao kề vào cổ. Biết gặp phải cướp, ông Lang nhanh trí gạt ngang lưỡi dao và lao đến vật gã thanh niên lăn ra đường. Tuy nhiên, Tuấn thoát ra được và truy sát khiến ông Lang lao vào bóng đêm chạy thoát thân. Ngay sau đó, tên cướp trẻ đã lấy xe của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Cũng theo cơ quan điều tra, tuy mới 19 tuổi nhưng Tuấn lười lao động, thích ăn chơi. Hầu hết tài sản cướp được Tuấn phung phí vào các cuộc ăn chơi trác táng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Tuệ Mẫn (VNE)