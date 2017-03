Hành trình truy bắt tân sinh viên đốt xác bạn thân

Ngày 8/10, thiếu tướng Đỗ Việt Thắng (Giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu) đã chủ trì cuộc họp, nghe ban chuyên án báo cáo lại toàn bộ quá trình điều tra, truy bắt Trần Ngọc Minh (19 tuổi), hung thủ giết bạn thân cướp tài sản rồi đốt xác phi tang.



Để khích lệ tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm xuất sắc, ông Trương Minh Chiến (Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu) đã thưởng nóng cho ban chuyên án 10 triệu đồng.







Vì tiền, Trần Ngọc Minh đã sát hại dã man bạn thân để cướp tài sản. Ảnh: T.P

Chỉ sau vài giờ phát hiện sự việc, công an đã bắt được hung thủ. Ảnh: T.P

Trao đổi với VnExpress, đại tá Nguyễn Thanh Đoàn (Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, thời điểm nhận được tin báo án là trưa 5/10. Lúc đó có nhóm thanh niên sau giờ học đã đi dạo tại khu đất trống thuộc khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu thì phát hiện vệt máu dẫn vào lùm sậy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, họ lần theo vệt máu thì thấy xác người bị cháy xém và mang nhiều thương tích.Nạn nhân là một thanh niên, bị đốt từ đầu đến cuối lưng nhưng chỉ cháy ở phía sau nên dễ dàng nhận dạng. Thông tin ban đầu về hình dáng, quần áo, độ tuổi… được cơ quan điều tra xác minh nhanh.Chỉ một giờ sau, ông Trần Đăng Nghĩa ở phường 2 hốt hoảng chạy đến xin được nhận dạng nạn nhân vì con trai là Trần Thiện Thanh (19 tuổi) đi chơi từ chiều hôm trước vẫn chưa về, điện thoại không liên lạc được. Vừa thấy mặt, ông Nghĩa đã ngất xỉu vì người bị sát hại chính là núm ruột của mình. Tài sản mà Thanh mang theo khi ra khỏi nhà như xe Nouvo, điện thoại Iphone... đã biến mấtCơ quan điều tra căn cứ vào lời khai ban đầu mà gia đình ông Nghĩa cung cấp để lần theo các mối quan hệ của Thanh. Các điểm mua bán điện thoại, cầm xe máy đều được các trinh sát để mắt.Ngay buổi chiều cùng ngày, công an xác định nghi can là Trần Ngọc Minh (19 tuổi) ngụ phường 5, TP Bạc Liêu. Gã thanh niên mới lớn, gầy gò này là bạn thân của nạn nhân và vừa bán chiếc xe máy cướp được với giá 20 triệu đồng. Kế hoạch bắt "nóng" hung thủ được triển khai.Tại cơ quan điều tra, mọi hành vi phạm tội đều được sát thủ khai rành rọt. "Minh không có tiền án, tiền sự và là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Bạc Liêu, vừa nhập học được một tuần. Sự bình tĩnh của nghi phạm khiến chúng tôi không khỏi giật mình", vị phó thủ trưởng công an tỉnh Bạc Liêu nói.Minh khai, do thiếu nợ nên nghĩ đến chuyện kiếm tiền bằng con đường phạm pháp. Thấy Thanh (bạn thân học chung từ hồi cấp 3) con nhà khá giả, Minh lên kế hoạch sát hại để cướp tài sản. Đêm 4/10 hắn thủ sẵn dao trong người rồi rủ bạn đi hát karaoke.Giải trí xong Minh tiếp tục kêu bạn chở đi dạo tại khu vực mới khai trương mô hình du lịch sinh thái để chờ thời cơ ra tay. Quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, hắn vờ kêu Thanh dừng lại đi vệ sinh. Xe vừa dừng, Minh bất ngờ vung dao đâm nhiều nhát vào người bạn thân khiến anh này gục tại chỗ.Kéo xác Thanh vào lùm cây, Minh lấy ví tiền, điện thoại Iphone, xe máy... rồi chạy khỏi hiện trường. Mang chiếc xe vừa cướp được đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu gửi, Minh về nhà giấu điện thoại Iphone.Lúc này, Minh mới nảy sinh ý định đốt xác Thanh để không ai nhận ra nạn nhân. Hung thủ đi mua một chai xăng, đón xe ôm quay lại hiện trường. Sau khi lấy bao nylông trùm lên đầu nạn nhân, Minh tưới xăng và châm lửa đốt.Cũng trong đêm Minh đem xe máy đi bán được 20 triệu đồng, trả nợ bạn bè hết 3,5 triệu. Số tiền còn lại hắn định để dành ăn chơi nên đem gửi bạn gái tại phòng trọ.Hiện công an Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Minh về các tội "giết người" và "cướp tài sản".