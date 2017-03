Hành trình truy tìm đối tượng cướp ngân hàng ở Huế

Trong sáng 19-12, Công an Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ biểu dương và khen thưởng ban chuyên án trong vụ cướp Ngân hàng BIDV tại Chi nhánh Thành Nội (Mai Thúc Loan, TP Huế). Tại buổi lễ, công an tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng cho ban chuyên án 50 triệu đồng, Cục Cảnh sát hình sự (C45 Bộ Công an) 10 triệu đồng, Viện Khoa học hình sự (C54, Bộ công an) 10 triệu đồng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (C71, Bộ công an) 10 triệu đồng.

Trao bằng khen cho các đơn vị.

Cũng trong dịp này UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã khen thưởng cho tám tập thể đơn vị. Ngoài ra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng thưởng ban chuyên án 10 triệu đồng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng.