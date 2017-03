Hành vi tàn độc của một võ sĩ

NGOẠI TÌNH VỚI KẺ SÁT NHÂN

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 12-10-2011, CA thị xã Buôn Hồ tiếp nhận nguồn tin báo của quần chúng cho biết tại khu vực đèo Hà Lan, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ vừa xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản nghiêm trọng. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, bị thương khá nặng, đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột).

Cao Anh Hào

Một tổ công tác do thượng tá Cao Văn Cảnh - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT CA thị xã Buôn Hồ - chỉ huy có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ. Tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, danh tính người bị hại được xác định là chị Trần Thị A (SN 1982, trú xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, tên nạn nhân đã được thay đổi). Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe quá yếu nên chị A gần như không cung cấp được thông tin gì nhiều. Xác định đối tượng gây án chỉ có thể là người quen mới điều được nạn nhân đến chỗ vắng để gây án, lực lượng phá án tiếp tục kiên trì bám trụ tại bệnh viện, liên lạc với người nhà của nạn nhân và thu thập thêm thông tin từ những quần chúng đã phát hiện, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Được sự cứu chữa tận tình, chị A đã qua cơn nguy kịch, bước đầu cung cấp tên tuổi, số điện thoại của đối tượng gây án. Chắp nối những dữ kiện từ lời kể đứt quãng của A, các trinh sát làm rõ vụ án như sau: khoảng một tháng trước khi sự việc xảy ra, A tình cờ quen với một người tên Cao Anh Hào, vận động viên của Đoàn TDTT tỉnh Nghệ An, trong khi đoàn này đang thi đấu tại tỉnh Phú Yên. Mặc dù đã có chồng nhưng giữa A và Hào vẫn nảy sinh mối quan hệ tình cảm và thường xuyên liên lạc bằng điện thoại cho nhau. A đã từng theo Hào về TP.Vinh (Nghệ An) chơi 4 ngày. Khoảng hai ngày trước khi xảy ra sự việc, A lên Đắk Lắk chơi, còn Hào lúc này đang thi đấu ở Vũng Tàu. Cả hai đã liên lạc hẹn gặp nhau tại Buôn Ma Thuột. Ngày 12-10-2011, Hào gọi điện cho biết đã có mặt tại Đắk Lắk. Ngay trong buổi sáng 12-10, A rủ Hào về Buôn Hồ thăm bạn. Đến khu vực đồi thông đèo Hà Lan, cả hai dừng lại tham quan, ngồi tâm sự thì bất ngờ Hào dùng tay bóp cổ A đến ngất xỉu rồi chở đến một hố đất gần đó vứt xác phi tang. Sợ A chưa chết, Hào còn dùng vật nhọn đâm vào cổ A nhiều nhát. Sau đó, Hào lấy đi toàn bộ tài sản của A gồm: 2 ĐTDĐ, 2 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, khuyên tai, 3 nhẫn vàng, thẻ ATM (có hơn 60 triệu đồng trong tài khoản), môtô BKS: 78H1-01... và toàn bộ số tiền mặt hơn 300 triệu đồng. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, A tỉnh lại cố bò lết ra đường quốc lộ thì được người đi đường phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, khi được hỏi thông tin về quê quán, địa chỉ của Hào thì A gần như mù tịt.

ĐÃ ĐƯỢC TÌNH CÒN THAM TIỀN

Bằng biện pháp nghiệp vụ, CA thị xã Buôn Hồ nhanh chóng xác định: Cao Anh Hào có nghề nghiệp như lời chị A đã khai. Tuy nhiên Hào không có mặt tại địa phương, hiện đã đi đâu không rõ. Tiếp tục xác minh, CA biết được Hào có nhân thân lai lịch khá tốt, bản thân chưa từng có tiền án tiền sự, đã từng đoạt nhiều HCV trong các cuộc thi võ thuật cấp quốc gia. CA thị xã Buôn Hồ đã đề xuất áp dụng biện pháp vận động đầu thú đối với Hào.

Khoảng 1 giờ ngày 13-10, tổ phá án gọi về cho gia đình Hào. Đúng 5 giờ sáng cùng ngày, người thân của Hào gọi điện thông báo đã liên lạc được với Hào, hiện Hào đang rất lo sợ và đã trốn vào Đà Nẵng. Đến 12 giờ 30 phút ngày 14-10, lực lượng phá án thở phào nhẹ nhõm khi Hào được cha ruột đưa đến CA thị xã Buôn Hồ đầu thú, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hào khai nhận: do đã hẹn với nhau từ trước nên Hào cùng A lên Đắk Lắk, thuê phòng tại khách sạn P.Đ (TP. Buôn Ma Thuột) ở với nhau. Đến ngày 12-10, A rủ Hào về Buôn Hồ chơi. Do thấy A mang theo nhiều tài sản, Hào đã nảy sinh ý định chiếm đoạt nên khi đi đến khu vực đèo Hà Lan, Hào liền rủ A vào đồi thông cách đường nhựa khoảng 150m để tâm sự. Tại đây, Hào đã ra tay sát hại A và chiếm đoạt tài sản. Khi quay lại TP.Buôn Ma Thuột, Hào dùng thẻ ATM của A rút được 5 triệu đồng tiền mặt. Riêng môtô, sợ bại lộ, Hào đã mang đến một tiệm sửa xe trên đường Trần Cao Vân, TP.Buôn Ma Thuột bỏ lại.

Như vậy, chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng CA thị xã Buôn Hồ đã nhanh chóng khép lại vụ án.



Theo NGỌC HÀ (CATP)