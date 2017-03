Hất cảnh sát giao thông lên nắp capô, chạy gần 2km

Sáng nay 3/11/2010, Trung tá Cao Minh Phượng cho PV, vụ việc nói trên xảy ra vào lúc 5 giờ 25 phút ngày 1/11, tại km 410 quốc lộ 1A, thuộc xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Vào giờ nói trên, tổ tuần tra CSGT 1-5 (đóng tại huyện Diễn Châu) thuộc phòng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe ô tô biển số 30K - 4369 vi phạm tốc độ.

Khi tổ công tác tiến hành ra tín hiệu dừng xe, tài xế xe 30K - 4369 không dừng mà cho xe tông thẳng vào tổ công tác, khiến thượng úy Phạm Đức Tám bật lên nắp capô. Lái xe tiếp tục cho xe chạy lạng lách đánh võng một đoạn dài khoảng 2km. Tổ tuần tra đã truy đuổi đến km 412 thì ép được xe dừng lại. Sau khi thượng úy Phạm Đức Tám tuột xuống khỏi nắp capô, lái xe tiếp tục bỏ chạy theo hướng quốc lộ 48 (theo hướng lên huyện Nghĩa Đàn). Tổ công tác tiếp tục truy đuổi đến địa bàn xã Diễn Yên (Diễn Châu) thì ép được xe đối tượng dừng lại. Ngay sau đó, tài xế xe đã nhanh chóng mở cửa xe ôm theo một bọc màu đen và chạy vào rừng thông gần đó. Tổ công tác đã truy đuổi và tóm gọn đối tượng này. Tại trụ sở Công an, đối tượng khai tên là Trần Đình Hùng (35 tuổi, trú ở xã Kim Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tổ công tác kiểm tra trong bọc màu đen có hơn 1,2 tỷ đồng và 4 bộ biển số xe giả. Hiện hồ sơ đã được chuyển Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra xử lý. Theo Nguyễn Phê - Tuệ Anh (Dân trí)