Hậu Giang: Ép hai con bán trinh: Phạm tội gì?

Hôm qua (14-10), UBND huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã họp với các ngành chức năng của huyện để giải quyết đơn của ông Trần Văn T. tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Châu - vợ ông T. - về việc ép buộc hai con chưa thành niên bán dâm.

Trước đó, ngày 13-10, Công an TP Cần Thơ đã triển khai kế hoạch điều tra vụ việc theo đơn tố cáo của ông T. và tường trình của hai nạn nhân.

Người mẹ, người chị mất nhân tính!

Theo ông T. trình bày, bà Châu ham mê cờ bạc, đến năm 2001 nợ tứ giăng nên dẫn theo con gái lớn là Trần Thị Hồng Khanh bỏ nhà đi biệt. ông phải một mình “gà trống” nuôi ba đứa con nhỏ.

Tháng 3-2008, bà Châu về Trường Tầm Vu 1 - nơi hai cô con gái của bà đang học và nói rằng rất nhớ con, muốn đem chúng lên Cần Thơ để chăm sóc cho ăn học đàng hoàng. Hai con gái của bà là TTL (17 tuổi) và TTP (16 tuổi) tin lời, chấp thuận theo mẹ lên TP Cần Thơ mà không kịp nói với cha.

Theo lời của L., chính Khanh đã đưa em đến gặp một người đàn ông tên Hoàng để bán trinh với giá 1.000 USD. Sau lần đó, rất nhiều lần mẹ và chị ép buộc L. bán dâm cho nhiều người trong suốt thời gian hơn bốn tháng. Còn P. kể “nhiều lần bị đau quá em chịu không nổi nên bỏ trốn nhưng bị mẹ và chị bắt lại đánh đập!”.

Ngày 29-8-2008, nhờ bà Châu sơ hở, hai chị em bỏ trốn.

Cơ quan chức năng vô cảm

Ông T. cho biết: “Ngay trưa hôm ấy, bà Châu đã xuống tận nơi định bắt lại cả hai đứa nhỏ. Tôi phải đưa tụi nhỏ trốn sang nhà hàng xóm”. Ông T. và hai người con đã có đơn và tường trình gửi ngay Công an xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp) nhưng nơi đây cho biết “không giải quyết được gì, đây là chuyện nội bộ gia đình”, nên khi lực lượng công an xã có mặt, bà Châu vẫn thản nhiên bỏ đi. Bên cạnh đó, công an xã còn hướng dẫn ông T. phải trình báo nơi gây án.

Ông T. đến Công an phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để trình báo lại bị từ chối: “Con ông bị bắt ở đâu thì về đó làm tường trình và yêu cầu giải quyết”. Quay trở về Công an xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang, nơi hai con bị dụ dỗ, ông lại tiếp tục nhận được sự vô cảm của nơi đây. Họ không tiếp nhận đơn vì cho đó là “chuyện gia đình”!

Khi ông T. cầm đơn đến Công an huyện Phụng Hiệp kêu cứu thì “họ hướng dẫn tôi quay trở lại gặp Công an phường An Nghiệp và Công an quận Ninh Kiều trình báo. Tuy nhiên, hai nơi này cũng chỉ nghe tôi kể xong chuyện rồi... bảo về”, ông T. rấm rứt.

Sau hơn một tháng rưỡi và một số báo phản ánh thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc.

Chiều 13-10, Công an TP Cần Thơ có công văn chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ sự việc và xử lý theo quy định pháp luật. Công văn này cho biết nội dung một số báo phản ánh sự việc trên là rất bức xúc và có dấu hiệu của nhiều loại tội phạm, cần sớm điều tra làm rõ.

Hiếp dâm hay mua bán phụ nữ?

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Nhật Long Hủy (Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre) khẳng định cả ba người bao gồm bà mẹ, người chị và người mua trinh (ông Hoàng) đều có dấu hiệu phạm tội hiếp dâm theo Điều 112 Bộ luật Hình sự hiện hành. Luật sư Hủy lý giải, hai em L. và P. không đồng ý chuyện giao cấu nhưng bị mẹ và chị ép buộc bằng vũ lực (đánh đập, đe dọa trói), ông Hoàng - người mua dâm đương nhiên sẽ biết chuyện này nên phạm tội hiếp dâm. Còn mẹ và chị của nạn nhân là đồng phạm tội hiếp dâm với vai trò chủ mưu bởi cả hai tổ chức việc bán trinh, bán dâm.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) thận trọng hơn: “Tôi cho rằng bà mẹ, người chị có dấu hiệu cấu thành tội mua bán phụ nữ với tình tiết định khung tăng nặng là bán dâm theo Điều 119 BLHS” bởi rõ ràng hành vi bà Châu, Khanh là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực nhằm ép cho bằng được con, em mình bán thân xác cho khách làng chơi.

Đa phần các chuyên gia pháp lý khi trao đổi với chúng tôi cũng đồng tình với nhận định của luật sư Đức.

Ngoài ra còn một quan điểm khác, cụ thể là một thẩm phán TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cho rằng bà mẹ và người chị phạm tội môi giới mại dâm theo Điều 255 BLHS.