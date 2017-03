Hậu Giang: Nguyên phó giám đốc quỹ tín dụng bị bắt

Tối 23-1-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt khẩn cấp nguyên phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang (Quỹ TDND Hậu Giang) Bùi Chí Linh (37 tuổi, ngụ ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Linh, thu giữ một xe ô tô, nhiều tài liệu liên quan. C? quan ?i?u traơ quan điều tra thông qua báo chí, yêu cầu những ai có liên quan đến vụ việc đến trình diện và hợp tác điều tra.

Theo điều tra bước đầu, Bùi Chí Linh biết Quỹ TDND Hậu Giang không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh nhưng vẫn ký phát hành trái phép chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh (trụ sở số 553 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang) để mua thức ăn trả chậm của Công ty TNHH Deheus (KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương) với giá trị 5 tỉ đồng.





Chứng thư bảo lãnh hợp đồng với số tiền 20 tỉ đồng do Nguyễn Thiện Hồng - Giám đốc Quỹ TDND Hậu Giang ký cho công ty của ông Lê Hữu Tâm - Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Hậu Giang. Bùi Chí Linh (phải) tại Quỹ TDND Hậu Giang thời điểm tháng 9-2013.

Tiếp đến ngày 5-12-2013, qua giới thiệu của Công ty Thiên Quỳnh, Deheus ký hợp đồng đại lý mua bán thức ăn chăn nuôi số 05/2012/HĐMB_DH với Công ty CP Nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách. (ông Lê Hữu Tâm - Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Hậu Giang lại cũng chính là chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách - PV) Phía Công ty Tùng Bách cung cấp chứng thư bảo lãnh hợp đồng với số tiền 20 tỉ đồng của Quỹ TDND Hậu Giang do Giám đốc Nguyễn Thiện Hồng ký.

Sau khi ký hợp đồng, cung cấp chứng thư bảo lãnh hợp đồng nói trên, Công ty Thiên Quỳnh đã lấy hàng liên tục với tổng số tiền trên 5,8 tỉ đồng và Deheus đã giao hàng và xuất đầy đủ hóa đơn tài chính nhưng Công ty Thiên Quỳnh chỉ thanh toán nhỏ giọt 500 triệu đồng. Tương tự phía Công ty Tùng Bách sau đó cũng lấy hàng liên tục với tổng số tiền 23,7 tỉ đồng nhưng chỉ thanh toán được tổng cộng trên 5,29 tỉ đồng.

Do hai đối tác chây ì trả tiền và vi phạm thanh toán nên Deheus yêu cầu xác nhận nợ. Theo đó, Công ty Thiên Quỳnh còn nợ trên 5,3 tỉ đồng, Công ty Tùng Bách còn nợ trên 18,45 tỉ đồng. Cả hai công ty này đều không thanh toán nên Deheus yêu cầu Quỹ TDND Hậu Giang phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nợ nhưng lãnh đạo của quỹ này luôn né tránh và hứa hẹn nhiều lần nhưng không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.

GIA TUỆ