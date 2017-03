Hậu quả đau lòng những vụ án mạng từ xích mích cỏn con

Đến thăm gia đình nạn nhân bị người cháu họ cùng thôn chém chết tại thôn Táp Già, xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy ba đứa trẻ còn quá nhỏ đầu chít khăn trắng, dứng bên hiên nhà như ngóng đợi người cha trở về. Lẫn trong tiếng khóc nức nở, cháu Dương Thị Riệm thổn thức nói: "Cháu bây giờ chỉ cần bố trở về thôi".

Trước đó, buổi chiều ngày 1/9/2012, bố cháu Riệm là Dương Tiến Nội có mời Dương Công Trà lên nhà chơi, tại cuộc rượu hai người có tranh luận chuyện làng, chuyện xóm. Tưởng đấy chỉ là chuyện vui cuộc nhậu, vậy mà Trà vẫn ấm ức bởi thấy mình ít biết chuyện hơn người. Đến cuối ngày gặp anh Nội đi thăm ruộng hắn đã lao vào chém khiến anh Nội chết gục tại chỗ.

Tại huyện Bình Gia (Lạng Sơn), thời gian vừa qua cũng liên tiếp xảy ra các vụ cố ý gây thương tích mà hầu hết các nạn nhân và thủ phạm đều có quan hệ thân thích, ruột thịt trong gia đình, bạn bè. Khi hành vi phạm tội được thực hiện hậu quả để lại không chỉ là những tổn thất, mất mát, đau thương cho thân nhân gia đình nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và gây dư luận xấu trong nhân dân.

Một đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích chỉ vì mâu thuẫn cá nhân rất đơn giản

Ngày 4/9, Công an huyện Bình Gia đã khởi tố ba bị can Liễu Thanh Tùng, Hoàng Khánh Thuật, Hoàng Văn Trường về tội cố ý gây thương tích. Các đối tượng này đã đánh anh Hoàng Văn Nhân khiến anh tổn hại 41% sức khỏe do chúng vô tình nhìn thấy anh trên đường và chợt nghĩ ra trước đó anh có xích mích với một người bạn của chúng.

Một vụ án khác mà bố mẹ phải làm đơn kiện con, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của bà con làng xóm. Đối tượng Hoàng Kim Sớm (SN 1992), trú tại xã Nam Tiến - huyện Bình Gia đã cả gan đập phá tài sản của gia đình, cầm dao rựa đuổi đánh bố mẹ, khiến bố đẻ Hoàng Kim Thảo bị thương tích nặng.

Có thể thấy, các vụ án trên xảy ra do mâu thuẫn bột phát nhất thời. Chỉ vì một xích mích nhỏ trong khi uống rượu, hoặc uống rượu quá chén không làm chủ được hành vi dẫn đến phạm tội. Đáng chú ý, vụ án diễn ra rất nhanh, bất ngờ nên để phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này gặp không ít khó khăn.

Nguyên nhân cho thấy cơ bản các vụ án xảy ra do mâu thuẫn trong cuộc sống. Một số vụ mặc dù đã được phát hiện và các bên đã tự giải quyết nhưng không mang lại hiệu quả hoặc những người có trách nhiệm hòa giải do chưa thấu đáo nên đã dẫn đến hành vi giết người.

Điển hình như vụ án xảy ra tại thôn Tòng Chu II, xã Hoàng Văn Thụ - Bình Gia giữa hai anh em ruột thịt Hoàng Văn Kiêm và Hoàng Văn Kiệm. Mặc dù đã được chính quyền, nội tộc hòa giải những mâu thuẫn về việc người em đối xử không tốt với mẹ, cậy phá tài sản của gia đình người anh, nhưng do bản tính hung hãn, Hoàng Văn Kiêm đã dùng vỏ chai bia đánh anh trai bị thương rất nặng.

Để phòng ngừa với loại tội phạm này, ông Thiều Quang Tĩnh - Trưởng Công an huyện Bắc Sơn cho biết: Lực lượng Công an các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, vận động nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phẩm chất đạo đức cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên.

Đặc biệt, lực lượng công an địa bàn cần chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện các vụ mâu thuẫn, giải quyết kịp thời không để kéo dài bởi đó sẽ là nguy cơ bùng phát của tội ác.

Theo Thế Cường - Nguyễn Thái (Dân trí)