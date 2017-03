Hầu tòa vì đưa hối lộ

Ngày 24-9-2007, Ngọc trộm xe máy, trên đường tẩu thoát thì bị tai nạn, phải vào Bệnh viện Phú Yên cấp cứu. Ngày 7-10-2007, Tiến (anh rể Ngọc) đến thăm, nói với Ngọc rằng Công an huyện Sông Hinh đang điều tra vụ trộm cắp. Ngọc bảo Tiến lấy hai triệu đồng mua quà cáp cho công an giúp Ngọc nhẹ tội. Trên đường về, Tiến mua một thùng bia 333 đem đến nhà anh Nguyễn Trọng Phú (Công an huyện Sông Hinh) nhờ giúp Ngọc. Anh Phú không đồng ý, yêu cầu Tiến đem bia về. Sáng hôm sau, Tiến cho hai triệu đồng vào phong bì rồi đến nhà anh Phú nhưng anh Phú đi vắng bèn đưa phong bì cho mẹ anh Phú nhờ chuyển. Khi về, anh Phú phát hiện ra và đã đem nộp cho Công an huyện Sông Hinh.