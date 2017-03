HĐND tỉnh Bình Phước chưa bãi miễn chức Chủ tịch tỉnh

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh thông báo kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức trong 3 ngày (5 - 7.12).

Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí liên quan đến việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước do có một số sai phạm trong quá trình lãnh đạo (vụ việc này đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án với một số cán bộ do có hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”), ông Nguyễn Văn Năm cho biết: “Trường hợp này là chưa từng có tiền lệ đối với HĐND tỉnh Bình Phước".

Theo ông Năm, đến nay, HĐND tỉnh chưa nhận bất cứ văn bản nào của Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng như chưa nhận đơn xin từ chức Chủ tịch tỉnh của ông Trương Tấn Thiệu.

Ngoài ra, dự kiến trong phiên họp lần này, HĐND tỉnh cũng không có nội dung làm việc liên quan đến việc bãi nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vì ông Trương Tấn Thiệu hiện vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Phó bí thư Tỉnh ủy.

The ông Năm, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu là cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý. Tại phiên họp này, HĐND tỉnh Bình Phước sẽ chỉ bỏ phiếu tư cách đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước đối với ông Thiệu.

Theo Xuân Bình (TNO)