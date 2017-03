Hé lộ đoạn băng liên quan cái chết của anh Nhựt

Cùng ngày, PV còn tiếp cận được một đoạn video quay hiện trường sau cái chết của anh Nhựt tại phòng làm việc thuộc Công an huyện Bến Cát.

Video này cho thấy sợi dây thắt vào cổ anh Nhựt là dây điện thoại bàn màu đen (loại hai sợi), một đầu được buộc vào một thanh sắt trên khung cửa sổ. Cách đó khoảng 1m có một dãy bàn, trên bàn có bức thư tuyệt mệnh và một cây viết.

Đoạn băng này cũng ghi được nội dung một bản tự khai của anh Nhựt tại Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Cát.

Theo đó, anh Nhựt khai từ năm 2009-2010, trên phần mềm lưu trữ cho thấy thất thoát khoảng 1.000 lốp xe. Tuy nhiên anh Nhựt cho rằng mình không phải là người chiếm đoạt số hàng đó và trong hệ thống xuất hàng của công ty còn có nhiều người khác cùng làm việc.

Trong khi đó, theo chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, gia đình đã nhờ luật sư Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân (Hà Nội), bảo vệ quyền lợi cho anh Nhựt. Bước đầu gia đình anh Nhựt đã cung cấp một số thông tin, tài liệu liên quan đến cái chết của anh cho luật sư Triển.

Tối 3-5, trao đổi với PV, luật sư Trần Đình Triển cho biết: “Ngày 5-5, tôi sẽ trực tiếp vào Bình Dương để làm việc với Công an, Viện KSND huyện Bến Cát, Công ty Kumho và những người có liên quan đến vụ việc để làm rõ cái chết của anh Nhựt tại công an huyện. Sau đó, tôi sẽ gặp Công an tỉnh Bình Dương, Viện KSND tỉnh Bình Dương để tiếp tục củng cố thêm hồ sơ”.

Cũng theo luật sư Triển, ngay trong hôm nay (4-5), ông sẽ có văn bản gửi Công an tỉnh Bình Dương, Bộ Công an, Viện KSND tối cao. Ông Triển nói: “Tôi thấy vụ việc này còn có nhiều dấu hiệu bất thường”.

Trước đó, chị Tuyền cũng có đơn gửi Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng trình bày: sau khi anh Nhựt chết, chị có nhận được bản photo thư tuyệt mệnh của chồng nhưng chữ viết chắc chắn không phải của anh Nhựt.

Trong bức thư có nhiều chi tiết không được logic. Chị Tuyền còn nêu nhiều điểm nghi vấn khác và cho rằng chồng mình không chết do tự tử.

Theo ANH THOA (TTO)