Hé lộ đường dây mại dâm “hàng xịn” nhờ phá án ma túy

Theo Thu Hằng (Dân trí))



Đội cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm ma túy công an quận Kiến An, Hải Phòng cho biết, vừa bắt khẩn cấp và đang tạm giữ đối với 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Chung (SN 1990, quê Hải Phòng) và Hoàng Thị Lan (SN 1986, quê Hà Giang) cả hai cùng ở tại số 41, ngõ 6 Đồng Xá, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng; Nguyễn Thị Hường (SN 1986, quê Hà Nam); Vũ Thị Khanh (SN 1961, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về tội mua bán ma túy và tổ chức mua bán dâm.Khoảng 18h ngày 26/3/2013, các trinh sát Đội CSĐT Công an quận Kiến An bắt quả tang hai đối tượng Chung và Lan bán trái phép chất ma túy cho thị Hường tại tổ 14, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng.Khám xét trong người các đối tượng, công an thu giữ 1 túi ma túy đá và 3 triệu đồng. Từ việc khai thác thông tin của những đối tượng ban đầu, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nhà nghỉ ASEAN, trên cùng địa bàn.Tại đây, công an Kiến An đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại phòng nghỉ số 306 và 307. Hai nữ bán dâm tên: Đặng Thị Phúc (1984, thường trú tại Yên Hòa- Giang Bình- Hà Giang) và Lê Thị Tố Chinh (1988, trú tại Đằng Hải- Hải An- Hải Phòng).Tại cơ quan điều tra Hường đã khai nhận: Cô được một người tên là Tuấn (hiện chưa rõ lai lịch) gọi điện nhờ điều 2 nhân viên đến nhà nghỉ ASEAN để bán dâm cho 2 khách với giá 3 triệu đồng.Trong vụ này, Hường được trả 500 nghìn tiền hoa hồng . Hai gái bán dâm nêu trên là “hàng xịn” của Vũ Thị Khanh điều động cho Hường, với giá của hạng gái gọi cao cấp. Có tiền, đến khoảng 18h15’ cùng ngày, Hường gặp Chung và Lan để mua mua túy mang lại nhà nghỉ ASEAN thì bất ngờ bị bắt giữ.Công an quận Kiến An cho biết: Những đối tượng trên đều không phải là người địa bàn, liên tục di chuyển. Dù vừa xuất hiện ở Kiến An chưa đầy nửa tháng nhưng chúng đã kịp thời cấu kết với các đối tượng khác để hoạt động mua bán ma túy và môi giới, mua bán dâm, hé lộ một đường dây có tổ chức.Vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh và mở rộng.