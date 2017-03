Hé lộ nghi can sát hại Tâm “não”

Ngày 28-10 , Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau vẫn chưa hé lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến cái chết của Đỗ Văn Tâm (Tâm “não”) một nhân vật có “số má” chuyên hoạt động “tín dụng đen” ở địa bàn.

“trùm tín dụng đen” chết trẻ

Tâm “não” chết quá trẻ (30 tuổi) mặc dù chưa nhiều thành tích trong giới giang hồ nhưng đã gây xôn xao tại TP Cà Mau những ngày qua. Sở dĩ người ta quan tâm bởi những chuyện đằng sau cái chết bất ngờ của Tâm “não”. Cụ thể là hàng loạt con nợ dính vào đường dây “tín dụng đen” bỗng dưng thoát nợ, ngược lại hàng loạt đại gia ở Cà Mau “hợp tác làm ăn” với Tâm bị mất bạc tỉ. Đặc biệt hơn, dư luận đồn đại đến một thiếu gia tên Khoa, con trai của một quan chức ngành y đang bị tình nghi là kẻ chủ mưu sát hại Tâm “não”.

Đám tang Đỗ Văn Tâm (Tâm “não”) tại nhà riêng. Ảnh: TV

Theo các đàn em của Tâm, cách đây hơn 10 năm, Tâm “não” đã tập tành theo các anh chị bước vào giới giang hồ. Trong vài cuộc hỗn chiến, vào tù ra khám, Tâm thể hiện được tính gan dạ, hảo hán. Cùng với tính cách sòng phẳng, làm việc quyết liệt và có kế hoạch trong việc đòi nợ nên Tâm sớm được các anh chị giang hồ tin tưởng giao việc. năm 2010, khi trùm giang hồ Ba Ẩn (cậu ruột Tâm) bị bắt, Tâm “não” trở thành chỗ dựa lớn cho nhiều đại gia muốn đầu tư trong lĩnh vực “tín dụng đen”. Một đàn em của Tâm tiết lộ: “Anh Tâm không có vốn nhưng được nhiều người tin tưởng giao tiền để anh ấy cho vay lấy lãi chia nhau”.

Do vậy, khi hay tin Tâm “não” chết, nhiều đại gia Cà Mau trót giao hàng chục tỉ đồng cho Tâm đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hé lộ nghi can chủ mưu

chúng tôi tìm đến nơi gia đình đang lo hậu sự cho Tâm tại nhà riêng ở phường 4, TP Cà Mau. Bà Lê Thị Lệ, mẹ ruột Tâm, khẳng định kẻ chủ mưu giết con bà tên Khoa, con của một “đại gia” ngành y tại Cà Mau.

Khoa bị tình nghi giao cho Tâm “não” hơn nửa tỉ đồng để cho vay. “Thằng Tâm con tôi bị người ta giật nhiều quá nên thời gian gần đây nó hay bị thằng Khoa cằn nhằn. Trước khi nó bị giết, tôi chứng kiến hai đứa nó cãi nhau về tiền bạc” - bà Lệ nói.

Theo bà Lệ, tối 25-10 , trước khi rời khỏi nhà Tâm hứa cho bà 20 triệu đồng. Chờ hoài không thấy con về, bà gọi điện thoại cho Tâm nhưng không được nên bà chạy xe máy đi tìm con. Đến một quán Cà phê trên đường Bùi Thị Trường (phường 5, TP Cà Mau) bà gặp Tâm. Bà kể: “Tôi thấy nó đứng nói chuyện với Khoa. Tôi đến gần nó không cho, kêu tôi về, nó sẽ cho tiền sau. Tôi vừa về đến nhà, thì nghe báo tin nó bị đàn em của Khoa đâm”. chị Hằng (chị ruột của Tâm) nói: “Khi em tôi đang đứng nói chuyện với Khoa thì có hai đứa là Tâm và Sự đi xe máy tới. Sự bước xuống bất ngờ đâm em tôi bằng dao lê. Sự việc này chúng tôi có hai nhân chứng. Chúng tôi cho rằng Khoa đã chủ mưu giết em tôi một cách có tổ chức, đề nghị cơ quan pháp luật phải trừng trị đúng người, đúng tội”.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, cả ba nghi can là Khoa, Tâm và Sự đang bị công an tạm giữ, lấy lời khai ban đầu quanh cái chết của Tâm “não”. Trong đó, Sự là người đã đầu thú và khai nhận đã sát hại Tâm “não”.

Một lãnh đạo Công an TP Cà Mau cho biết hiện công an chưa khởi tố bị can do phải điều tra thêm một số tình tiết phức tạp.

TRẦN VŨ