Hé lộ nguyên nhân đôi nam nữ chết trong căn nhà khóa kín cửa

(PLO)- Chiều 2-8, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) cùng cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ đôi nam, nữ chết trong căn nhà hai tầng ở số 231, trong ngõ của đường Ngô Đức Kế (phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An).