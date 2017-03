Hé lộ nguyên nhân mẹ đổ xăng thiêu chết con gái 2 tuổi ở Đồng Nai

Cái chết đau lòng của bé gái 2 tuổi

Căn nhà chị Hương đang ở cùng ba mẹ ruột tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (Đồng Nai) đang bao trùm bầu không khí đau thương. Bàn thờ bé Nguyễn Như Ý (2 tuổi, con gái chị Hương) khói nhang nghi ngút, trong di ảnh là khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo của cháu khiến ai nhìn vào cũng xót xa.

Những ngày gần đây, người thân cũng như người dân ở khu vực này đều chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của bé Như Ý mà người gây ra cái chết thương tâm này lại chính là mẹ ruột của bé.

Sau khi sự việc xảy ra vào trưa 30/5, cháu Ý được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) nhưng vết bỏng nặng khiến cháu không qua được cơn nguy kịch, cháu được đưa về an táng hôm 7/6.



Trên bàn thờ, bà ngoại vẫn không quên pha sữa bình cho cháu Nguyễn Như Ý

Từ khi sinh ra, Ý ở với ông bà ngoại nhiều hơn với bố mẹ mình. Hai tuổi nhưng Ý được mọi người trong gia đình, hàng xóm thương yêu hết mực vì cháu rất ngoan, thông minh và dễ thương. Sự ra đi quá sớm của cháu khiến người thân trong gia đình không dám tin là sự thật.

Cô Nguyễn Thị Gia (bà ngoại của cháu Ý ) nghẹn ngào chia sẻ: “Trong nhà, tôi thương hai mẹ con hắn nhất, mấy anh chị em nó thấy vậy nhưng cũng không phân bì nhau. Chăm con Ý từ khi lọt lòng, giờ đi vậy đấy, biết kêu trời đất gì được đây”.

2 mẹ con cùng chết vì... giận chồng?

Theo lời ông Trần Đức (ba ruột của chị Hương), trưa ngày 30/5, chị Hương chở bé Ý đi mua can xăng rồi đưa ra một lô cao su ở ấp 6 (xã Tân Hiệp) và gọi điện cho Quốc (chồng Hương) nói là hai mẹ con sẽ cùng chết nếu Quốc còn lăng nhăng với người khác. Sau đó, Quốc gọi về cho ba mẹ vợ nói lại sự việc, kêu ra cứu Hương rồi chỉ nhắn tin nói Hương muốn làm gì thì làm.

Đọc xong tin nhắn, chị Hương tức giận và vụt can xăng dưới đất. Lúc đó, người nhà đã nhanh chóng chạy ra chỗ hai mẹ con chị Hương và gọi Quốc đi cùng để giải quyết. Ra đến nơi, Hương vẫn một hai đòi sống chết, một tay cầm hộp lửa, một tay ôm Ý rồi giằng co, lời qua tiếng lại với chồng, gia đình sợ Hương manh động nên chỉ dám đứng gần khuyên ngăn. Thế nhưng, trong lúc đôi co vô tình hộp lửa bị bật cháy và xăng nhanh chóng bốc lửa lên người hai mẹ con. Mọi người vội chạy vào dập lửa, tuy nhiên trời nắng và xăng cháy rất nhanh nên dẫn đến hậu quả đau lòng

Theo thông tin từ 2 bên nội ngoại cháu Ý thì chị Hương một mực thương yêu chồng con, lo lắng chu đáo cho hai bên gia đình. Chị lên Sài Gòn làm công nhân cũng hy vọng có được nguồn thu nhập khá hơn dưới quê để lo cho con, cho ba mẹ chồng và cho cả Quốc. Chị gái Hương chia sẻ: “Nó đi làm công nhân tháng tăng ca thì được tầm 4 triệu, nhịn ăn nhịn uống để gửi về cho bà ngoại nuôi bé Ý, rồi phụ với gia đình chồng vì bên đó hai ông bà đã có tuổi lại nghèo khó, chồng nó thì lễ phép, hòa đồng, nhưng vô tư lắm, về nhà chơi với Ý được lát là đi, rồi thêm cờ bạc ”.

Chị Hương đi làm lâu lâu mới được về thăm gia đình. Anh Quốc làm bảo vệ ở nông trường cao su gần nhà, lương đủ chi tiêu cho bản thân. Quốc lại có tính cờ bạc, nợ nần và nhiều lần chị Hương phải vay mượn, gom góp trả nợ thay chồng để anh khỏi bị đánh đập. Nhưng tính “đào hoa” của Quốc mới là nguyên nhân chính trong những cuộc cãi vả giữa 2 vợ chồng.

Mẹ đẻ chị Hương nức nở: “Con bé số khổ, hắn chấp nhận làm mọi thứ để bảo vệ cho chồng, nai lưng trả nợ mà không trách móc gì thằng Quốc. Ai nói tới chồng hắn là hắn không vui, mỗi lần giận mà thằng Quốc nũng nịu tý là vui mừng lại liền. Nó thương chồng như kiểu mắc nợ kiếp trước, chuyện gì cũng chịu hết nhưng lần này nó nóng vậy là nghĩ chồng không thương mình, lăng nhăng với người khác”.



Địa điểm nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Cô Phạm Thị Ngà, chị hội trưởng Hội phụ nữ xã Tân Hiệp cho biết: “Hương mới 24 tuổi nhưng đủ thứ lo hết, lo phụ giúp kinh tế gia đình, lo cho chồng con, ở đây ai cũng thương cho nó. Nhưng nó nghĩ nông cạn quá mà lỡ tay gây ra sự việc như vậy”.

Còn theo ông Trần Văn Hóa, phó trưởng ấp 2: "Hai vợ chồng nó hiền lành, vui vẻ, hàng xóm đều quý mến Bên chồng cũng thương con Hương. Sui gia họ cũng sống hòa thuận, quý trọng nhau. Khi chuyện xảy ra, thì ông bà nội cũng tất bật lo lắng với gia đình Hương. Lo tang cho con gái xong, Quốc đã lên bệnh viện để chăm sóc cho vợ”.

Được biết, lúc mới quen, gia đình Hương cũng khuyên ngăn vì Quốc đã từng có vợ con nhưng cũng vì cờ bạc, trai gái mà bị vợ bỏ. Tuy nhiên “Hương nhiều lần tự tử vì không cho đến với Quốc, hắn còn nói lấy chồng sau này sướng khổ con tự chịu nên chỉ đành để hắn chọn thôi” - ông Trần Đức (ba Hương) nói.

Hiện giờ, chị Hương đang điều trị tại bệnh viện Chỡ Rẫy (TP.HCM), vết thương dần hồi phục nhưng vẫn còn phải theo dõi. Khi khỏe, chị vẫn luôn miệng nhắc đến chồng, hỏi thăm sức khỏe bé Ý. Tuy nhiên, gia đình biết tính tình Hương, sợ chị lại dại dột lần nữa mà tìm cách “đi” theo con nên vẫn đang giấu sự thật đau lòng về bé Ý.

Theo kenh14