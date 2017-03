Hé lộ nguyên nhân thảm án 2 vợ chồng chết trong căn nhà đầy vết máu

Lúc 16g hôm nay (6-6) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Nghệ An kết hợp Công an huyện Đô Lương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án và tử thi hai nạn nhân là đôi vợ chồng Chu Văn Hải vàTrần Thị Hằng.Chiều cùng ngày, gia đình và địa phương đã tổ chức đưa tang hai vợ chồng.

TTO dẫn nguồn tin từ cơ quan công an cho hay anh Hải (39 tuổi, làm nghề thợ mộc), chị Hằng (30 tuổi, bán nước mía). Hai vợ chồng nằm chết trên giường với một số vết dao mẹo (dao của người Mông).

Nghi án ban đầu được dư luận địa phương cho rằng chị Hằng dan díu tình ái với một người đàn ông ở xã Đặng Sơn. Lâu nay gia đình đôi vợ chồng này thường xảy mâu thuẫn dẫn đến vụ án đêm 5-6.

Theo cơ quan công an, người gây án là anh Hải. Sau khi cứa cổ chị Hằng, anh Hải tự đâm dao vào bụng mình, TTO thông tin.

Như PLO đã đưa tin, sáng nay (6-6), người thân bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng anh Chu Đức Hải và chị Trần Thị Hằng (đang mang bầu) chết tại nhà riêng ở xóm Diên Hồng (xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Ông Trần Gia Sơn, Trưởng Công an xã Lưu Sơn cho biết, vợ chồng anh Hải ở riêng gần nhà bố, mẹ đẻ của anh Hải. Sáng sớm, bố anh Hải và người thân sang nhà và phát hiện sự việc đau lòng trên nên đã báo công an.

Công an xã và Công an huyện Đô Lương đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ. Tại hiện trường cho thấy trong nhà có nhiều vết máu.

Được biết, con trai đầu của vợ chồng anh Hải đang học lớp 3 và con gái thứ hai vừa lên 5 tuổi đang học mầm non. Chị Hằng đang mang bầu tháng thứ hai.