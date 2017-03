Hé lộ nguyên nhân vụ cháy trong chùa Tĩnh Lâu

Cụ thể, đêm 4-11 rạng sáng 5-11, trên địa bàn phường Bưởi, quận Tây Hồ đã xảy ra vụ cháy trong chùa Tĩnh Lâu. Sau khi cùng các lực lượng nỗ lực cứu cháy, UBND quận Tây Hồ báo cáo nhanh diễn biến sự việc.

Theo đó, khoảng 11 giờ đêm 4-11 sư trụ trì chùa Tĩnh Lâu tỉnh ngủ và phát hiện khu vực nhà thờ tổ của chùa Tĩnh Lâu (diện tích khoảng 270 m2) có lửa bùng cháy từ gian giữa bàn thờ chính. Sư trụ trì đã điện báo tới chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, UBND - công an phường đã cấp báo cơ quan phòng cháy chữa cháy của thành phố, tổ chức các lực lượng công an, dân quân, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và nhân dân tiến hành dập lửa. Đồng thời tổ chức đưa người và di chuyển đồ đạc trong chùa ra ngoài. Tuy nhiên, do nhà thờ tổ chủ yếu được làm bằng gỗ nên lửa bén nhanh và bùng cháy dữ dội.

Lực lượng của địa phương chữa cháy tại chỗ và chỉ khống chế đám cháy để không lây lan sang các khu vực lân cận. Khoảng 45 phút sau, bốn xe của lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC số 6 - TP Hà Nội tới, tiếp cận xử lý dập đám cháy. Đến 1 giờ 30 sáng 5-11, cơ bản đám cháy đã được khống chế và đến 2 giờ 30 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Sau vụ cháy, không có thiệt hại về người và không ai bị thương. Thời điểm xảy ra cháy trong chùa có năm người, gồm: Sư trụ trì, hai cháu nhỏ được nhà chùa chăm nuôi, một bà già và một bảo vệ.



Ghi nhận tại hiện trường đám cháy trong sáng nay.

Nhà tổ của chùa Tĩnh Lâu tu bổ tôn tạo năm 2003, mặt bằng hình chữ Nhị, gồm hai tòa nhà năm gian hai dĩ, nằm song song. Ba gian giữa bài trí ba bàn thờ. Toàn bộ tài sản và đồ thờ (một di vật tượng tổ tây thế kỷ XX tại thời điểm xếp hạng và đồ thờ mới) bài trí tại nhà tổ của chùa đã bị thiêu rụi. Di vật bên trong hạng mục xung quanh không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân xảy ra cháy, theo nhận định ban đầu khả năng do chập điện. Hiện đang chờ kết quả khám nghiệm của cơ quan chức năng.

